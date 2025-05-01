Kahve Telvesini Dökmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kadınların ve Çiçeklerin En İyi Dostu

Kahve telvesi, cilt bakımı ve çiçeklere gübre olarak kullanımda büyük önem taşıyor. Birçok kişi bilmeden döküyor, ancak kahve telvesi büyük görevler üstleniyor.

Kahve Telvesini Dökmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kadınların ve Çiçeklerin En İyi Dostu

Pek çok kişi kahveyi keyifle içer ancak kahve telvesinin evde ne kadar önemli olabileceğinin farkında değil. Çöpe atmak yerine kahve telvesiyle hem temizlik yapabilir hem de bitkileri besleyebilirsiniz.

Kahve Telvesini Dökmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kadınların ve Çiçeklerin En İyi Dostu - Resim : 1

KAHVE TELVESİNİN 9 KULLANIM ALANI

Zorlu bulaşıklar için doğal ovucu: Sert yapısı sayesinde tencerelerdeki yağ ve yanıkları temizler.

Buzdolabı kokularına çözüm: Küçük bir kaseye koyup buzdolabına yerleştirerek kötü kokuları bitirir.

Bitkiler için doğal gübre: Özellikle asidik toprak seven çiçekler ve sebzeler için toprağı besler. Ancak sütlü kahve telvesi kullanılmamalıdır.

Kahve Telvesini Dökmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kadınların ve Çiçeklerin En İyi Dostu - Resim : 2

Fırın ve ızgara temizliği: Yağlı ve inatçı lekeleri çıkarmak için telveli ılık su kullanılır.

Saç derisi temizliği: Telveyle yapılan bakım saç derisindeki fazla yağı ve kirleri giderir (sarışınlar dikkatli olmalı).

Gider açıcı: Sıvı sabun ve sıcak suyla karıştırıldığında mutfak lavabolarında tıkanıklığı önler.

Doğal vücut peelingi: Hindistan cevizi yağı ve deniz tuzuyla karıştırılarak ciltteki ölü deriyi temizler, selülit görünümünü azaltır.

Sert yüzey temizliği: Ahşap ve fayans gibi mutfak yüzeylerinde etkili temizlik sağlar.

Elde kalan kokuları giderme: Soğan veya sarımsak gibi keskin kokuları ellerden uzaklaştırır.

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Kaynak: Haber Merkezi

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