40 Yıl Sonra Akademiye Döndü, 'Doktor' Ünvanını Aldı

Manisa’da yaşayan 72 yaşındaki Ümmühan Tibet, lisans eğitiminden tam 40 yıl sonra akademik hayata geri dönerek gıda mühendisliği alanında doktora eğitimini tamamladı ve “doktor” ünvanı almaya hak kazandı.

2015 YILINDA YÜKSEK LİSANSA BAŞLADI

1953 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğan Tibet, 1975’te Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Profesyonel hayatına Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nde başlayan Tibet, 2014-2021 yılları arasında Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) başkanlığı görevini yürüttü. 2015 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde yüksek lisansa başlayan Tibet, ardından doktora eğitimini de aynı bölümde tamamladı.

Akademik yolculuğunun sonunda üniversite tarafından cübbe giyme töreni düzenlenen Tibet, törende yaptığı konuşmada, ailesinde ve doğduğu köyde okuyan ilk kız çocuğu olmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, çocukluğunun zeytin bahçelerinde, çalışma hayatının da zeytin ve zeytinyağı sektöründe geçtiğini söyledi.

40 YIL SONRA ÜNİVERSİTEYE DÖNDÜ

Yüksek lisans ve doktorasını da bu sektöre katkı sağlamak amacıyla yaptığını belirten Tibet, 40 yıl sonra üniversiteye döndüğünü dile getirdi. Tibet, "Hayalim akademik disiplini elde edip daha iyi araştırma yapabilmekti. İstatistiği daha iyi öğrenmek, elde ettiğimiz verileri daha iyi değerlendirmek ve daha anlamlı sonuçlar elde edebilmek adına akademik çalışmalarımı yaptım. Çok kolay olmayan bir süreçti. Bunu hep şevkle ve azimle çalışmama borçluyum." diye konuştu.

Tibet, doktora tezinde zeytinyağı sektöründe tağşiş saptama yöntemlerinden biri olan yağ asidi etil esterleri konusunda çalışma yaptığını aktararak, "Çünkü bu konu sektör için büyük bir problemdi. Onun daha iyi anlaşılması ve sektörümüze yardımcı olması adına bazı konulara açıklık getirdik. Umuyorum sektörümüze bir yol göstermiş olacağız." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar ise törende yaptığı konuşmada, “Bizler için çok güzel bir başarı hikayesi” diyerek Tibet’in azmini takdir etti.

Kaynak: AA