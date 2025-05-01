Astrolog Dinçer Güner En Emektar Burçları Açıkladı: Karınca Gibi Çalışkanlar

Astrolog Dinçer Güner, bu aksın sembolik anlamının, bugünün ruhuyla birebir örtüştüğünü belirtti.

'ASTROLOJİDE İŞÇİ SINIFI DENİNCE AKLA O BURÇLAR GELİR'

“Astrolojide emek, hizmet, çalışma koşulları ve işçi sınıfı denince ilk akla gelen eksen Başak ve Balık’tır” diyen Güner, bu iki zıt ama tamamlayıcı burcun derin anlamlar barındırdığına dikkat çekti.

Başak: Sessiz Kahramanların Burcu

Başak burcunun, günlük yaşamın vazgeçilmez düzenini kuran, titizlikle çalışan ve genellikle arka planda kalan işçileri temsil ettiğini söyleyen Güner, “Başak burcu; günlük emek, düzen, hijyen, sistemli çalışma, görev bilinci ve hizmetin ta kendisidir. Toplumun görünmeyen yükünü taşıyanları, arka planda sessizce ama vazgeçilmezce çalışanları anlatır” dedi.

Balık: Kolektif Rüyanın Temsilcisi

Balık burcunun ise bireysel sınırların ötesine geçmeyi, kolektif bilinçle hareket etmeyi ve şefkati ön planda tutmayı temsil ettiğini belirten Güner, “Balık burcu ise fedakârlığı, merhameti, kolektif bilinci ve sınırsız dayanışmayı temsil eder. Bireysel çıkarın ötesine geçip “biz” diyebilmeyi, herkes için daha iyi bir dünya düşleyebilmeyi hatırlatır” yorumunu yaptı.

Başak ve Balık: Emeğin İki Yüzü

Dinçer Güner, bugünün yalnızca hak arayışı günü olmadığını, aynı zamanda emeğin kutsallığının, görünmeyenin değerinin ve hizmetin yüceliğinin de altının çizilmesi gereken bir gün olduğunu ifade etti.

1 MAYIS'IN ÖNEMİ

1 Mayıs, sadece bir takvim yaprağı değil; işçilerin alın teriyle yoğrulmuş hak arayışlarının ve toplumsal dayanışmanın güçlü bir simgesidir. Bu özel gün, emekçilerin seslerini yükselttiği, hak, adalet ve insanca yaşam taleplerini dillendirdiği bir toplumsal hafızadır.

Türkiye’de 1 Mayıs, sıradan bir kutlamadan çok daha fazlasını ifade eder. Yıllar içinde yaşanan direnişler, baskılar ve hak mücadeleleri, bu günü bir bayramdan ziyade toplumsal bir hafıza mekânına dönüştürmüştür. Özellikle 1977 yılında yaşanan Taksim olayları, 1 Mayıs’ın Türkiye’de nasıl derin bir anlam kazandığını gösteren acı ama unutulmaz bir dönüm noktasıdır.

Bugün sendikalar, emek örgütleri ve işçi temsilcileri, 1 Mayıs’ı yalnızca kutlama değil; aynı zamanda yaşanan sorunlara dikkat çekme ve kamuoyuna seslenme fırsatı olarak değerlendiriyor. Daha adil ücretler, güvenli çalışma ortamları ve insanca yaşam koşulları talepleri, bu anlamlı günde yeniden gündeme taşınıyor.

1 Mayıs, emeğin yalnızca bir ekonomik değer değil, aynı zamanda toplumsal onur olduğunun hatırlatıldığı gündür.