İzmit'te hasadı yapıldı, faydaları saymakla bitmiyor!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in üretim projeleri arasında yer alıp zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın hasadı gerçekleştirildi.

İzmit’i aronyanın vatanı haline getirmek istediğini söyleyen Fatma Kaplan Hürriyet, "Aronya bahçemizdeki hasat şenliğini hep birlikte kutlamak istedik. Aronya meyvesini önemsiyoruz. Bu kente alternatif bir ürün olması için yaklaşık 3 yıldır çabalıyoruz. Süper meyve olarak adlandırılan ve sağlığa faydaları saymakla bitmeyip birçok üründen daha fazla antioksidan değeri taşıyan aronya, bu bölgenin havasına, suyuna çok uygun. Çiftçilere alternatif bir ürün. 3 yıl önce bu ürünün ekimini yaptık. Normalde bu ürünün meyve vermesi 5 seneyi buluyor. Ama topraklarımız o kadar verimli ki, 2 yılda hasat yapabildik. Bu sene hasat şenliğini halkımız ile yapalım istedik. Belki de yıllar sonra İzmit, aronyanın vatanı haline gelir" dedi.

"KATMA DEĞERİ YÜKSEK"

2020 yılında 500 fidan dikerek, İzmit'i aronya ile tanıştırdıklarını ifade eden Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü:

""Ardından, adaptasyon çalışmalarımız çerçevesinde 2021 yılında 100 daha farklı yaş ve cinslerden aronya fidanını toprakla buluşturduk. Görüyoruz ki, bu topraklar aronyayı bağrına basmış, birlikte büyümüşler, birlikte yeşermişler. Eylül 2022’deki ilk hasadımızda, bu toprakların ne kadar verimli olduğunu bir kez daha gördük. Yaklaşık bir ton ürünle başladığımız bu yolculukta, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden değerli dostlarımızın da desteğiyle, bir kardeşlik hikayesi yazdık. Antalya’da örnek bir bahçe oluşturduk ve birlikte, bu değerli projeyi daha da büyüttük. Gurur duyuyorum ki, iki yıl boyunca, 18 çiftçimize toplamda 200’er fideyi hibe olarak verdik. Katma değeri yüksek ürünleri bu topraklarla buluşturmaya çalışıyoruz."

"SOSYAL TESİSLERİMİZDE SATIŞA SUNACAĞIZ"

"Bu yılki hasat şenliğimizde 1500 kg’lık rekolte beklentisiyle, emeği geçen herkesin heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz" diyen Hürriyet, "Bu sene geçen seneden daha fazla ürün hasat etmeyi düşünüyoruz. Kalanını da sosyal tesislerimizde satışa sunacağız. Bu başarı hikayesinin parçası olan, Antalya Büyükşehir Belediyesinden öncü çiftçilerimize ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personellerimize ve elbette bu topraklara emek veren tüm çiftçilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Gelin, bugün bu bereketi birlikte kutlayalım, geleceğe olan umutlarımızı birlikte yeşertelim" diye konuştu.

SÜPER MEYVE (ARONYA)

Aronya, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya özgü, siyah renkli, küçük bir meyvedir. Son yıllarda, antioksidan içeriği ve çeşitli sağlık yararları nedeniyle popülerlik kazanmıştır.

Aronya, bilinen diğer meyvelerden daha fazla antioksidan içerir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyan bileşiklerdir. Serbest radikaller, yaşlanmaya, hastalıklara ve kansere yol açabilecek kararsız moleküllerdir.

Aronya, aynı zamanda C vitamini, PP, B, E vitamini ve yüksek miktarda antosiyanin de içerir. Antosiyaninler, güçlü antioksidan özelliklere sahip olan ve meyvelere kırmızı, mavi ve mor renklerini veren pigmentlerdir.

Aronya meyvesinin faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Kalp sağlığını destekler: Aronya, kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, kan dolaşımını iyileştirerek kalp krizi ve inme riskini azaltabilir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Aronya, antioksidanlar açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bu, enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir.

- Kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur: Aronya, kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bu, diyabet riskini azaltabilir.

- Kanser riskini azaltabilir: Aronya, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını önlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir.

- Beyin sağlığını destekler: Aronya, beyin hücrelerini korumaya ve yaşlanmaya bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

ARONYA NASIL TÜKETİLİR?

Aronya meyvesi, çiğ olarak, kurutulmuş olarak, meyve suyu olarak veya çay olarak tüketilebilir. Ayrıca, aronya özü ve kapsülleri de mevcuttur.

Kaynak: Gerçek Gündem