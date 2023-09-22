Düğünde geline altın yerine 5 litrelik Ayçiçek yağı takıldı

Erzincan’da düzenlenen bir nikah töreninde gelin ve damada takı merasiminde 5 litrelik Ayçiçek yağı takıldı.

Son Güncelleme:
Düğünde geline altın yerine 5 litrelik Ayçiçek yağı takıldı

Nişan, düğün gibi törenlerde takı takma durumu mizaha döküldü. Erzincanlı Seda ve Oğuzhan Vatan, çifti düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Nikah törenine katılanlardan gelin ve damadın akrabalarından Aşkın Güngör, gelin ve damada takı olarak 5 litrelik Ayçiçek yağı taktı.
Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Güngör, döviz yerine Ayçiçek yağı hediye etmekten mutlu olduğunu da söyledi.

Güngör, “Düğünümüzde altının dışında sadece Türk parasının takıldığını görüyorsunuz. Bunun yanı sıra çiftimize Ayçiçek yağı takmak istedik” dedi.

Seda ve Oğuzhan Vatan, çifti ise; “Verilen hediyeden hiç haberimiz yoktu, kendisine ve gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Ellerini nereye atsa coşuyor! Zengin olmak için doğmuş 4 burç Ellerini nereye atsa coşuyor! Zengin olmak için doğmuş 4 burç
Turşu bidonuna ekleyin bozulmasını önlüyor! 50 yıllık turşucuların denediği teknik Turşu bidonuna ekleyin bozulmasını önlüyor! 50 yıllık turşucuların denediği teknik
Ekim ayında şans yüzlerine gülüyor. Ekim ayında her istediği olacak 4 burç Ekim ayında şans yüzlerine gülüyor. Ekim ayında her istediği olacak 4 burç
Çerçeveci Cengiz kirasına yüzde 500 zam yapılmasını kabul etmedi, dükkanına pankart astı Çerçeveci Cengiz kirasına yüzde 500 zam yapılmasını kabul etmedi, dükkanına pankart astı
ÇOK OKUNANLAR
Emeklinin ocak zam oranı belli oldu! İşte yeni maaşlar Emeklinin ocak zam oranı belli oldu
Mehmet ali Erbil 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor: 24 yaşındaki sevgilisi ortaya çıktı! Mehmet ali Erbil 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
2 gündür haber alınamayan TRT muhabirinden acı haber 2 gündür haber alınamayan TRT muhabirinden acı haber
Sıcaklıklar artıyor: Bazı illerde 40 dereceye yaklaşacak! Bazı illerde 40 dereceye yaklaşacak!
Bahçelievler'de kontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldü Kontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldü