Turşu bidonuna ekleyin bozulmasını önlüyor! 50 yıllık turşucuların denediği teknik

Turşu yapmak, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. Ancak, turşuların bozulması veya çabuk bayatlaması, birçok kişinin şikayet ettiği bir sorundur. Turşuların daha uzun süre dayanması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizler için derledik.

Turşu yaparken, sebzelerin taze ve çürümemiş olmasına özen gösterin. Çürümüş malzemeler, turşularınızın çabuk bozulmasına neden olabilir. Ayrıca, doğal bir sirke kullanarak turşularınızın daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz. Kaya tuzu kullanarak tariflerde belirtilen miktarlara bağlı kalarak turşularınızı kurun. İçerisine limon, defne yaprağı gibi aroma verici malzemeler ekleyebilirsiniz.

TURŞU YAPARKEN BİDONA NOHUT EKLEYİN

Turşularınızın daha uzun süre dayanmalarını sağlamak için elma ve nohut ekleyebilirsiniz. Her ikisi de turşularınızın içerisinde oluşabilecek küf gibi sorunların önüne geçmede önemli bir yardımcıdır. Ayrıca, turşularınızı ağırlıkla kapatarak ve sterilize edilmiş kavanozlarda saklayarak daha uzun süre dayanmalarını sağlayabilirsiniz. Ters çevirin ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Turşunuzun bozulduğunu fark ettiyseniz, üzerinde hafif beyazlıklar oluşmaya başladıysa beyazlığı alın. Sebzelerin yumuşaklığına bakın. Eğer sebzeler hala çürümemişse, içerisine tuz ilave ederek kurtarabilirsiniz. Nohut ve elma ekleyerek, turşunuzu bir süre çalkalayarak bekletin. Bu şekilde turşunuzu kurtarabilirsiniz.

TURŞU KURMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?



Mynet.com'da aktarılanlara göre; Turşu kurmaya salamura suyunun hazırlanmasıyla başlayın. Salamura için kullanılan musluk suyunun en az bir gece dinlendirilmesi gerekmektedir.

2 kilogram hazırlanacak turşu için 200 gram ince kaya tuzu kullanılmaktadır.

Kaya tuzu, bir gece dinlendirilen suyun içinde iyice eritilmelidir. Kaya tuzu ne kadar fazla kullanılırsa, turşunun yumuşama ihtimali o kadar azalıyor.

Turşular kavanoza arada boşluk kalmayacak şekilde dizilirken, arzu edilmesi halinde bir limon dilimlenerek aralara yerleştirilebilir.

İstenirse 5-6 diş sarımsak, nohut, kereviz, maydanoz da turşuya eklenebilir. Fakat bu ilaveler, turşunun fermantasyonuna bir etki etmiyor, yalnızca farklı bir aroma sağlıyor.

Bir başka püf noktası ise turşu kavanozunun kapağının sıkıca kapatılması. Aksi takdirde oluşan boşluk, hava yapan turşuda yumuşamaya yol açıyor.