Lahana sarması yaparken deneyin sarma asla sert kalmıyor ve çok iyi pişiyor

Lahana sarması yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. O püf noktaları sizler için derledik.

Lahana sarması yaparken deneyin sarma asla sert kalmıyor ve çok iyi pişiyor

Lahana sarması, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, bazı püf noktalarına dikkat edilmediği takdirde, sarma sert ve pişmemiş kalabilir. Şimdi sizlerle lahana sarması yaparken bilinmesi gereken 5 önemli püf noktasını sizlerle paylaşacağız.

1. Doğru Lahanayı Seçin


Lahana sarması yaparken kullanacağınız lahananın taze ve iri yapraklı olmasına dikkat edin. Yaprakları ince ve gevşek olan lahanalar, sarmanın içinde dağılabilir. Ayrıca, lahananın yaprakları kalın ve sertse, sarma pişerken yumuşamayabilir.

2. Lahanayı Haşlayın


Lahanaları sarmadan önce haşlamak, sarma yapımını kolaylaştıracaktır. Lahanaları kaynar suya atın ve 5-7 dakika kadar haşlayın. Daha sonra, soğuk suya batırarak lahanaların yumuşamasını sağlayın.

3. İç Harcı Hazırlayın

Lahana sarması yaparken deneyin sarma asla sert kalmıyor ve çok iyi pişiyor - Resim : 1


Lahana sarması iç harcı, genellikle pirinç, kıyma, soğan, domates ve baharatlarla hazırlanır. İç harcı hazırlarken, malzemeleri ince doğrayın ve iyice karıştırın. Bu sayede, sarmalarınızın içi daha lezzetli olacaktır.

4. Sarma Yaparken Dikkat Edin


Lahana sarması yaparken, lahana yaprağının büyük kısmına iç harçtan koyun ve kenarlarını içe doğru katlayarak sarın. Sarmaları tencereye dizmeden önce, üzerine domates dilimleri yerleştirin. Bu sayede, sarmalarınız daha lezzetli ve güzel görünecektir.

5. Yavaş Pişirin


Sarmaları tencereye dizdikten sonra, üzerine su ekleyin ve yavaş ateşte pişirin. Lahana sarması pişerken, suyunu çekecek ve sarmalar yumuşayacaktır. Ayrıca, pişirme işlemi sırasında sarmaların dağılmaması için tencerenin kapağını açmayın.

LAHANA SARMASININ TARİFİ

Ulusalpost.com'da yer alan bir içerikte; Ev usulü lahana sarmasının tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler:

- 1 orta boy lahana
- 250 gram orta yağlı kıyma
- 1 adet büyük soğan
- Bir avuç kırık pirinç
- Yeteri kadar tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Lahana yaprakları kaynar tuzlu suda dirlikleri gidene kadar haşlanır ve suyu süzerek bir tabağa alınır.

2. İç harcı için 2 defa makineden geçirilmiş kıymaya pirinç, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiber katılarak iyice yoğrulur.

Lahana sarması yaparken deneyin sarma asla sert kalmıyor ve çok iyi pişiyor - Resim : 2

3. İç hazırlanınca lahana yaprakları teker teker yayılıp her yaprağın ortasına bir parça iç koyulduktan sonra sarılır.

4. Tencereye dolmaları yerleştirmeden önce dibine 1-2 sıra lahana yaprağı yayılır. Yaprakların üstüne düzenli bir biçimde sarılmış dolmalar yerleştirilir.

5. Yapraklar sarılıp tencereye yerleştirildikten sonra üzerine 1 parmak geçecek kadar su konur.

6. Dolmaların üstüne ters çevrilmiş bir tabak yerleştirilip tencerenin kapağı da kapattıktan sonra ateşe oturtulur ve pişmeye bırakılır.

7. Dolmalar piştikten sonra servis tabağına alınıp, sıcak sıcak tüketilir.

İsteğe göre bu dolma sade veya yoğurtlu olarak servis edilebilir.

Derleme: Gercekgundem.com

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