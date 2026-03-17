İstanbul Valiliği Uyardı: Ramazan Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak?

İstanbul Valiliği, yaklaşan bayram süresince kentte görülecek hava koşullarına ilişkin uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayandırılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği bildirildi.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan bilgilendirmeye göre İstanbul’da bayram günleri boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Aralıklı yağmur ve sağanak geçişlerinin etkili olması öngörülüyor.

GÜN GÜN SICAKLIK DEĞERLERİ

Valiliğin paylaştığı tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklıkları şu şekilde olacak:

Perşembe: 7-9°C / 9-11°C

Cuma: 6-8°C / 9-11°C

Cumartesi: 7-9°C / 11-13°C

Pazar: 6-8°C / 9-11°C

SEL VE YILDIRIMA DİKKAT

Açıklamada, yağışların yer yer kuvvetli olabileceğine dikkat çekildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu riski nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Yetkililer ayrıca, güncel hava durumu uyarılarının takip edilmesi çağrısında bulunarak özellikle bayram ziyaretleri ve seyahat planı yapacak vatandaşların dikkatli hareket etmesini istedi.

