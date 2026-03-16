1500 Yıllık Mozaikte Yer Alan Yazı Şaşırttı! 'Kıskananlar Çatlasın'

Antalya’daki Syedra Antik Kenti’nde, yaklaşık 1.500 yıllık zengin bir konutun girişinde “kıskanan çatlasın” yazan bir zemin mozaiği bulundu.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında dikkat çekici bir mozaik bulundu. Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip antik kentte ortaya çıkarılan mozaiğin milattan sonra 4 ile 6. yüzyıllar arasına tarihlendiği değerlendiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında sürdürülen kazılar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Ertuğ Ergürer başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

İYİ KORUNMUŞ

Kazı Başkanı Ergürer, antik kentin en büyük konutlarından birinin giriş bölümünde iyi korunmuş bir mozaik ortaya çıkarıldığını belirtti. Yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki mozaikte geometrik ve çiçek motiflerinin yer aldığını söyleyen Ergürer, mozaiği özel kılan unsurun üzerindeki iki yazıt olduğunu ifade etti.

HANGİ YAZILAR VAR?

Ergürer, mozaiğin orta bölümünde “güle güle kullan” ya da “şansla kullan” anlamına gelen bir ifade bulunduğunu, giriş kısmındaki ikinci yazıtın ise mecazi bir anlam taşıdığını aktardı. Yazıtta geçen kelimelerin “kıskançlık” ve “çatlamak” anlamlarına geldiğini belirten Ergürer, bunun günümüzde kullanılan “kıskanan çatlasın” ifadesine karşılık geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

TÜİK Verileri Açıklandı: Türkiye'nin En Yaşlı ve En Genç İlleri Belli Oldu TÜİK Verileri Açıklandı: Türkiye'nin En Yaşlı ve En Genç İlleri Belli Oldu
Meteorolojiden Uyarılar Peş Peşe Geldi: Kuvvetli Yağış, Yoğun Kar ve Fırtına Kapıda Meteorolojiden Uyarılar Peş Peşe Geldi: Kuvvetli Yağış, Yoğun Kar ve Fırtına Geliyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den İran'a Kritik Hamaney Telefonu ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den Hamaney İçin Kritik Telefon
Antalya Kepez Kaymakamlığı Binasında Silah Sesleri Kepez Kaymakamlığı'nda Silah Sesleri
Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret: 'Gemi Göndermeyeceğiz' Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret
'Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı' İddiası: Bir Anda Fenalaşan Gencebay'da Koronavirüs Şüphesi! Ailesinden Açıklama Geldi 'Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı' İddiası
Trump Tehdit Etmişti: NATO'dan 'Hürmüz' Cevabı Trump Tehdit Etmişti: NATO'dan 'Hürmüz' Cevabı