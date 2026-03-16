1500 Yıllık Mozaikte Yer Alan Yazı Şaşırttı! 'Kıskananlar Çatlasın'

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında dikkat çekici bir mozaik bulundu. Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip antik kentte ortaya çıkarılan mozaiğin milattan sonra 4 ile 6. yüzyıllar arasına tarihlendiği değerlendiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında sürdürülen kazılar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Ertuğ Ergürer başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

Kazı Başkanı Ergürer, antik kentin en büyük konutlarından birinin giriş bölümünde iyi korunmuş bir mozaik ortaya çıkarıldığını belirtti. Yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki mozaikte geometrik ve çiçek motiflerinin yer aldığını söyleyen Ergürer, mozaiği özel kılan unsurun üzerindeki iki yazıt olduğunu ifade etti.

Ergürer, mozaiğin orta bölümünde “güle güle kullan” ya da “şansla kullan” anlamına gelen bir ifade bulunduğunu, giriş kısmındaki ikinci yazıtın ise mecazi bir anlam taşıdığını aktardı. Yazıtta geçen kelimelerin “kıskançlık” ve “çatlamak” anlamlarına geldiğini belirten Ergürer, bunun günümüzde kullanılan “kıskanan çatlasın” ifadesine karşılık geldiğini söyledi.

Kaynak: AA