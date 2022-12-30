Hazır yufkayla yapılan böreği lezzetlendiren sır! Tüm aşçılar böyle yapıyor!

Hazır yufkayla yapılan bu börek tarifini mutlaka yapın. Tadan herkes el açması sanıyor. Üstelik çokta lezzetli. İşte Türk mutfağının en pratik böreği. Tavada yapılan börek tarifi

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Hazır yufkayla yapılan böreği lezzetlendiren sır! Tüm aşçılar böyle yapıyor!

Börek yapmak genelde zor iştir. Özellikle el açması börek tarifleri büyük uğraş istiyor. Hazır yufkayla yapılan börekler ise pek tercih edilmiyor. Bir çok kişi lezzet farkı olduğunu söylüyor.

Ancak şimdi bizim sizlerle paylaşacağımız bu börek tarifi en az el açması börekler kadar lezzetli. Üstelik bu börek tarifinde fırın kullanmanıza gerek yok.

Tavada yapılan bu böreği çok seveceksiniz.

Gerekli malzemelerimiz;

3 adet adet yufka
Yarım su bardağı süt
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 kase beyaz peynir
1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
3-4 tutam maydanoz

Tavada börek tarifinin detayları;

Tavayı ocağa alıp 1 veya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.

Süt, yumurta ve sıvı yağı bir kasede güzelce çırpın.

Daha sonra yufkayı, tavaya kenarları sarkacak şekilde yerleştirin.

Diğer yufkayı parçalara bölerek tavaya serilen yufkanın üzerine dizin.

Aralarına hazırladığınız sütlü karışımdan gezdirin.

Bu sütlü karışım böreğinizin çok daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. 

Bu karışım sayesinde böreğiniz tıpkı el açması börekler kadar lezzetli olacaktır. 

Üzerine peynirli ve maydanozlu harcı ilave edin.

Diğer yufkaları da aynı şekilde bölerek yerleştirin ve aralarına sütlü karışımdan ekleyin.

Son olarak kenarlardan sarkan yufka ile üzerini kapatın.

Her iki yüzünü de güzelce pişirin.

Afiyet olsun...

Evet böreğimiz hazır. Böreğinizi ister kahvaltıda ister beş çayında tüketebilirsiniz. Tavada yapılan bu börek yaklaşık 6 kişiliktir. Büyük dilimlerle dilerseniz 4 kişi için ideal bir tariftir.

Kullanacağınız malzemelerin iç harcının iyi durumda olmasına dikkat edin. 

Kaynak: Gerçek Gündem - Hürriyet

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