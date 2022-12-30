Barbunya veya fasulye pişirirken içine bir tutam ekleyin- Asla erimez ve daha iyi pişer

Barbunya A, B5, B9 ve C vitamini ile demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin bir besindir. Barbunya yüksek oranda lif içerir. Büyüme çağındaki çocuklar, sporcular, hamileler ve vücut geliştirmek isteyenler için bulunmaz bir protein kaynağı olarak ilk sırada yer almaktadır.

Barbunya çok sayıda organa iyi gelmektedir.

Kemikler için de oldukça faydalıdır ve kemikleri güçlendirir. Romatizma ve siyatik şikâyetlerini büyük ölçüde azaltır. Böbrek kumu ve taşlarını dökmeye kısa sürede yardımcı olur. Sinirleri de kuvvetlendiren barbunya kalp çarpıntısına iyi gelmektedir.

Sofraların baş tacı olan Kuru fasulye, böbrek rahatsızlıklarına karşı etkili bir bakliyattır. Vücudun organları arasında böbreğe daha çok fayda sağlar. Romatizma şikayetlerinin son bulması için düzenli kuru fasulye tüketmek gerekmektedir.

Vitamin deposudur.

Kuru fasulyede yer alan başlıca vitaminler A vitamini ve C vitaminidir. Bunun dışında potasyum, demir ve kalsiyum da bolca bulunur.

Bu harika iki bakliyatı tüketirken doğru bir şekilde pişirmek büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden doğru ölçülerle pişirmek gerekmektedir.

Ayrıca her iki bakliyatın gaz yapmaması ve erimemesi için tencereye bir tutam karbonat eklenilmesi önerilmektedir.

Barbunya tarifi nasıldır?

Malzemeler:

Yarım kilo barbunya

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

4-5 YEMEK KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI

1 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz



Sıcak su



Nasıl yapılır?

Düdüklü tencerede zeytinyağı ile yemeklik doğradığınız soğanı kavurun. Pembeleşen soğanlara önce domates ardından salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Küp küp doğradığınız havuçları da ekleyip karıştırın. Dondurulmuş ya da taze barbunyaları, tuzu da atıp tüm malzemeleri karıştırın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynayınca düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 40 dakika sonra barbunyanız pişmiş olacaktır. Pişme işleminden sonra en az 1 saat dinlendirmenizi öneririz. Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Kuru fasulye tarifi nasıldır?

Kuru Fasulye Malzemeler;

500 gr kuru fasulye.

Yarım çay bardağı sıvı yağ.

2 adet orta boy kuru soğan.

1 yemek kaşığı domates salçası.

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber.

2 tatlı kaşığı Tuz.



Kuru Fasulye Yapılışı;

Fasulyemizi bir gün önce yıkayıp üzeri su ile dolacak şekilde ılık suyla dolduralım.

Suda beklettiğimiz fasulyeleri düdüklü tencereye alalım. 20-25 dk. Pişirelim.

Tenceremize yağ koyduktan sonra yemeklik olarak doğradığımız soğanları ilave ederek orta ateşte kavurmaya başlayalım.

Soğanlar kavrulmaya başlayınca salçamızı ekleyelim.

Tuz ve baharatımızı ilave edelim.

Süzgeçte süzdüğümüz kuru fasulyeyi tenceremize ekleyelim.

Yemeğimiz karıştıktan sonra üzerini 2 parmak geçecek şekilde sıcak su ilave edelim ve karıştıralım. 10 dk. Pişirelim. Ocağımızı söndürelim.

Kuru fasulye yemeğimiz servise hazır.



Kuru Fasulye Püf Noktası;

Bir gün önceden su ile ıslatılması.

Pişerken de orta dereceli ateşte pişirilmesi gerekmektedir.