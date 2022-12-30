Bu bitkiyi aldıktan sonra artık oda parfümü almayacaksınız - her yer mis gibi kokacak

Havalar giderek soğudu. Kış günlerinde genelde evimizin camlarını pek açmıyoruz. Oysa evi havalandırmak çok önemli.

Grip gibi rahatsızlıkların daha hızlı geçmesi için temiz hava çok önemli. Havalandırılmayan evlerde akciğer sorunları da oluşabiliyor.

Ev yeterince havalandırılmazsa yemek kokuları mutfak ayrı bir bölümde olsa bile tüm evi sarabiliyor. Evinizde sigara içiliyorsa eviniz muhtemelen daha kötü kokabiliyor.

Bazı komşularımızın evleri ise bahar gibi kokuyor. Evinizin bahar gibi kokmasını sağlayacak bir bitkiden bahsedeceğiz. Öğreneceğiniz bu bilgiler sayesinde artık sizin de eviniz bahar gibi kokacak. Oda parfümlerinin büyük bir bölümü zararlı. Akciğerlerimize zarar veriyorlar. Özellikle evcil hayvanlara verdikleri zararı tahmin bile edemezsiniz. Bu bitki ise en etkili oda parfümünden bile daha güzel kokuyor.

Bitkilerle dolu, yaşayan, samimi ve güzel bir ev size kendinizi iyi hissettirir. Çiçekler sadece evinizin dekorasyonunun bir parçası olmakla kalmaz aynı zamanda ruh halinize de iyi gelirler ve güzel kokularıyla ortamın havasını gerçek anlamda değiştirirler. Siz de evinize güzel bir dokunuş yapmak ve güzel kokulu saksı bitkisi yetiştirmek istiyorsanız bu içeriğimiz tam size göre. Çünkü sizlere özelliklerini ve bakımını anlatacağımız bu ev içi bitkisi hem kolay bakımıyla hem de nefis kokusuyla başınızı döndürecek!

MADAGASKAR YASEMİNİN BÜYÜLEYİCİ KOKUSUYLA TANIŞIN!

Bilimsel adı Stephanotis floribunda olan Madagaskar yasemini ülkemizde de rahatlıkla yetiştirilebilen güzel kokulu bir bitki. Yaprak dökmeyen bu bitkinin uzun parlak koyu yeşil yaprakları ve beyaz renkli çiçekleri var. Orta büyüklükteki bu bitki o kadar güzel bir kokuya sahip ki sadece bulunduğu odanın değil tüm evi mis gibi kokmasını sağlıyor. Nisan ayına bakımına başlayabileceğiniz yasemin çiçeği özellikle geceleri daha da fazla kokar. Bu yüzden mis kokulu sabahlara uyanabilirsiniz.

YASEMİN ÇİÇEĞİNİN BAKIMI NASIL YAPILIR?

Haberciniz'in haberine göre; Evde yetişecek kokulu bitki olan Madagaskar yasemini bakımı özel önlemler gerektirir. Direkt güneşi görmeyi sevmez, bu nedenle pencerenin tam önünde değil pencereden güneş alan bir yerde bakımını yapmak daha iyidir. Sıcak mevsimde balkonda, terasta veya bahçede bırakılabilirken, eylül ayından nisan ayına kadar kapalı alanda tutulması tercih edilir. Bunun nedeni, Madagaskar yasemininin 12 °C'nin altındaki sıcaklıklara tolerans göstermemesidir; ancak ideal sıcaklık 22 °C ile 35 °C arasındadır. Ayrıca rüzgara da dikkat edin çünkü bu bitki için zararlı olabilir.

Yaseminin dip drenajı iyi olan büyük saksılara ve kendisine özel saksıya ihtiyacı vardır ve her yıl Mart veya Nisan ayında saksısı değiştirilmelidir. Bu bitkiyi çok düzenli olarak (Yazın haftada bir ya da hava çok sıcaksa haftada 2) ancak yapraklarını veya çiçekleri ıslatmadan alttan sulamalıyız ve aşırı miktarda sulamaktan kaçınmalıyız.