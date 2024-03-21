Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki tribün görüntüsü ortaya çıktı
Hayko Cepkin, 30 yıl önce oynanan Beşiktaş-Kocaelispor maçında ekrana geldiği bir görüntüyü paylaştı: "Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen. Klasik şapkam ve delik deşik montum."
Şarkıcı Hayko Cepkin, 1993-1994 sezonunda Beşiktaş tribününde izlediği maçtan bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Arkadaşı Amir Necim'in Kocaelispor maçının özetini izlerken kendisini fark ettiğini aktaran Cepkin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen hahahahah. Klasik şapkam ve delik deşik montum. Amir Necim arkadaşım 93-94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken beni farketmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş. Elimdeki tek arşiv olacak tribündeki tek görüntümü bulduğu için çok teşekkürler valla çok mutlu oldum Beşiktaş."
Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen hahahahah. Klasik şapkam ve delik deşik montum. @amirnecim arkadaşım 93-94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken beni farketmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş.… pic.twitter.com/NShrOKIqwr— HAYKO CEPKİN 🖕 (@HAYKOCPQN) March 19, 2024