Hasetliğin 9 Belirtisi: Sizi Kıskanan Birini Bu Şekilde Anlayabilirsiniz

Günlük hayatımızda, bazen en yakınlarımızın bile başarılarımıza içten içe kıskançlık duyduğunu fark etmek zor olabilir. Bu his genellikle sahte tebessümlerle, yüzeysel desteklerle ya da gizli olumsuzluklarla kendini belli eder. Ancak dikkatli bir gözle, bazı davranış kalıpları kıskançlığın ipuçlarını net bir şekilde ortaya koyar. İşte çevrenizdeki birinin sizi kıskandığını gösteren 9 önemli belirti:

1. BAŞARILARINIZI KÜÇÜMSEME EĞİLİMİ

Siz önemli bir hedefe ulaştığınızda, bazı insanlar tebrik etmek yerine başarılarınızı önemsizleştirmeye çalışır. “Şansına olmuş”, “Zaten kolaydı” gibi yorumlarla emeğinizi gölgelemeye çalışabilirler. Gerçek bir takdir yerine, alttan alta imalı sözler kullanarak sizin farkınızı önemsiz göstermeye çabalarlar.

2. SÜREKLİ SORUN SENARYOLARI ÜRETMEK

Yeni bir işe başladığınızda ya da özel hayatınızda olumlu bir gelişme yaşadığınızda, bu kişiler genellikle mutlu olmanızdan rahatsız olur. Size destek olmak yerine, “Aman dikkat et, her şey yolunda gitmeyebilir” gibi karamsar söylemlerle motivasyonunuzu düşürmeye çalışırlar. Olumsuzlukları vurgulayarak, heyecanınızı gölgelemeyi hedeflerler.

3. ARKADAN İŞ ÇEVİRME VE GİZLİ REKABET

Kıskançlık, zaman zaman sinsi davranışlarla su yüzüne çıkar. Önünüzde güler yüzlü ve dostça duran biri, arkanızdan sizinle yarışmaya kalkışabilir, hakkınızda olumsuz konuşmalar yapabilir veya sahip olduğunuz şeyleri elinizden almak için haksız yollara başvurabilir. Bu gizli rekabet, çoğu zaman kıskançlığın en tehlikeli halidir.

4. HER KONUDA YARIŞ İÇGÜDÜSÜ

Bazı insanlar sizinle her konuda kıyaslama yapma ihtiyacı hisseder. Kim daha iyi giyiniyor, kim daha çok beğeniliyor, kim daha başarılı… Her detayda üstün gelme çabası içindedirler. Bu tür davranışlar, sağlıklı bir arkadaşlıktan çok, gizli bir rekabet alanına dönüşür.

5. MESLEKİ BAŞARILARINIZI ŞANSA BAĞLAMAK

Kariyerinizde elde ettiğiniz başarılar, bazı kişiler tarafından çoğu zaman “şans” ya da “torpil” gibi etkenlerle açıklanmaya çalışılır. Gerçek emeğinizi görmezden gelirler. Bu küçümseme hali, aslında kendi başarısızlıklarına bir kılıf uydurma çabasından başka bir şey değildir.

6. ÖZGÜVENİNİZİ ZAYIFLATMA GİRİŞİMLERİ

Kıskanç bireyler genellikle sizi aşağı çekerek kendilerini yukarıda hissetmeye çalışır. Alaycı sözler, kişisel kararlarınıza yönelik sert eleştiriler ya da geçmişteki hatalarınızı yüzünüze vurma gibi yollarla sizi yıpratmak isterler. Amaçları, sizin kendinizden şüphe etmenizi sağlamaktır.

7. BAŞARISIZLIKLARINIZLA BESLENMEK

Hayatınızda işler iyi gittiğinde yüzleri asılsa da, bir hata yaptığınızda ya da kötü bir haber aldığınızda aniden “ilgiyle” ortaya çıkabilirler. Sizin düşüşünüz, onların içten içe tatmin olduğu anlardır. Çünkü bu durum, kendi eksikliklerini daha az görünür kılar.

8. DEDİKODU VE ARKADAN KONUŞMALAR

Kıskanç bir kişi genellikle sizinle ilgili gerçekleri çarpıtarak başkalarıyla paylaşır. Başarılarınızı küçültür, hatalarınızı abartır ve çevrenize sizi kötü gösterecek şekilde konuşur. Bu davranış, hem sizin itibarınızı zedelemek hem de kendi kıskanç duygularını gizlemek içindir.

9. ALAYCILIK VE ZEHİRLİ “İLTİFATLAR”

“Sana da yakışırdı zaten, herkes yapıyor artık” gibi belirsiz övgüler, aslında dolaylı bir küçümsemedir. Şaka gibi yapılan dokundurmalarla sizi küçültmeye çalışabilirler. Bu tür sözler, doğrudan bir eleştiri içermese de içlerinde bariz bir kıskançlık barındırır.

Kaynak: Haber Merkezi