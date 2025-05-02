Futbol Camiasında Büyük Kriz! Tüm Kulüpler İflasın Eşiğinde: Deprem Etkisi Yarattı

FRANSA AVRUPA LİGLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Avrupa’nın beş büyük ligi arasında yer alan Fransa, yayın gelirleri açısından ciddi bir gerileme yaşıyor. İngiltere Premier Lig yılda yaklaşık 1.97 milyar euro, La Liga 1.194 milyar euro, Bundesliga 1.121 milyar euro, Serie A ise 967 milyon euro gelir elde ediyor. Ligue 1’in yeni anlaşmasının yıllık getirisi ise sadece 445 milyon euro – bu da önceki döneme göre %21’lik bir düşüş anlamına geliyor.