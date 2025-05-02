Futbol Camiasında Büyük Kriz! Tüm Kulüpler İflasın Eşiğinde: Deprem Etkisi Yarattı
Fransa’nın en üst düzey futbol ligi Ligue 1, ciddi mali krizle karşı karşıya. Yayın haklarını elinde bulunduran dijital yayın platformu DAZN, geçtiğimiz yıl büyük umutlarla imzaladığı 5 yıllık anlaşmadan yalnızca bir sezon sonra çekilme kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
2024-2029 dönemini kapsayan ve her sezon için 375 milyon euro değer biçilen anlaşmanın feshi için tarafların 100 milyon euro tazminat karşılığında uzlaşmaya vardığı öğrenildi. Ancak bu kararın resmiyet kazanması, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıdan çıkacak onaya bağlı.
ABONE HEDEFLERİ TUTTURULAMADI
DAZN, Fransa'da 1,5 milyon abone hedeflemesine rağmen sadece 500 bin aboneye ulaşabildi. Bu fark, sözleşmeden çıkış hakkını gündeme getirdi. Platform yaptığı açıklamada, 30 Nisan'da yapılması gereken ödemeyi ertelediğini ve daha sürdürülebilir bir iş modeli aradığını belirtti.
DAZN ayrıca LFP’yi, korsan yayınlarla mücadelede yetersiz kalmakla suçladı ve yayın hakları anlaşmasında esas alınan izlenme oranlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.
LFP KENDİ YAYININI KURMAYA HAZIRLANIYOR
Yayıncı belirsizliği karşısında harekete geçen LFP, “LFP Media” adı altında kendi yayın kanalını kurma hazırlıklarına başladı. Üretim ve dağıtım maliyetlerini karşılayabilecek bir medya ortağı arayışı da sürüyor. DAZN’in yeniden devreye girme ihtimali, kulüplerin yaşadığı mali baskılar nedeniyle masaya dönebilir.
Fransız kulüpleri, daha önce CVC yatırım fonu ile yapılan anlaşma gereği TV gelirlerinin yüzde 13’ünü teminat olarak vermiş durumda. Yeni gelir kaynakları oluşturulamazsa, kulüplerin bu payı bile riske girebilir.
FRANSA AVRUPA LİGLERİNİN GERİSİNDE KALDI
Avrupa’nın beş büyük ligi arasında yer alan Fransa, yayın gelirleri açısından ciddi bir gerileme yaşıyor. İngiltere Premier Lig yılda yaklaşık 1.97 milyar euro, La Liga 1.194 milyar euro, Bundesliga 1.121 milyar euro, Serie A ise 967 milyon euro gelir elde ediyor. Ligue 1’in yeni anlaşmasının yıllık getirisi ise sadece 445 milyon euro – bu da önceki döneme göre %21’lik bir düşüş anlamına geliyor.
PSG HARİÇ TÜM KULÜPLER RİSKTE
Yeni yayın gelirleri sağlanamazsa, Ligue 1 kulüplerinin çoğu ciddi bir finansal dar boğaza girebilir. Marsilya, Lyon, Monaco ve Rennes gibi kulüplerin gelirlerinin büyük kısmı TV haklarına dayanıyor. Ancak Paris Saint-Germain, Katar kaynaklı yatırımlarla diğer takımlardan ayrışıyor. PSG’nin 165 milyon euro’luk geliri, ligdeki en düşük bütçeli kulüplerden Le Havre’nin yaklaşık 29 katı.