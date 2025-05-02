Mersin Topraklarında Yetişiyor, Meyvelerin Kralı Olarak Biliniyor! Böbrekleri Diyalizden Kurtarıyor

Dünya genelinde meyve ithalat ve ihracatının artması, sofralarımıza daha önce adını bile duymadığımız egzotik tatları taşımaya devam ediyor. Bunlardan biri de, Çin kökenli ve "kralların meyvesi" olarak anılan liçi.

Mersin Topraklarında Yetişiyor, Meyvelerin Kralı Olarak Biliniyor! Böbrekleri Diyalizden Kurtarıyor

Görenleri cezbeden görüntüsü ve tadıyla dikkat çeken bu meyve, sağlık açısından da tam bir hazine niteliğinde. Özellikle C vitamini açısından adeta bir güç merkezi olan liçi, portakaldan tam 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor.

Mersin Topraklarında Yetişiyor, Meyvelerin Kralı Olarak Biliniyor! Böbrekleri Diyalizden Kurtarıyor - Resim : 1

KABUĞUN ALTINDA SAKLI ŞİFA

Yalnızca egzotik görüntüsüyle değil, vücuda sağladığı katkılarla da öne çıkan liçi meyvesi; bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Türkiye’de özellikle Mersin bölgesinde yetiştirilmeye başlanan bu meyve, artık semt pazarlarında da yerini alıyor. Bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sunuyor, saçların güçlenmesini destekliyor ve kemik yapısını sağlamlaştırıyor.

Liçinin cilt üzerindeki etkisi de dikkat çekici: Yaşlanma belirtilerini geciktiriyor, cilt dokusunu parlak hale getiriyor ve hücre yenilenmesini teşvik ediyor. Aynı zamanda kalp ve böbrek fonksiyonlarını koruyucu etkisiyle de ön plana çıkıyor. Göz sağlığına da olumlu katkılar sunan bu meyve, adeta doğal bir vitamin deposu olarak tanımlanıyor.

Mersin Topraklarında Yetişiyor, Meyvelerin Kralı Olarak Biliniyor! Böbrekleri Diyalizden Kurtarıyor - Resim : 2

ADI NEDEN KRALLARIN MEYVESİ?

Liçinin ismiyle ilgili ilginç bir tarihi detay da bulunuyor. Çin'de bir dönem halktan toplanarak saraya sunulan bu meyve, zamanla asaletin ve kraliyet sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Bu nedenle "kralların meyvesi" olarak anılmaya başlandı. Bugün ise bu nadide meyve, Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin bazı bölgelerinde yetiştirilerek hem iç piyasaya hem de ihracata sunuluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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