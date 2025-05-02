Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat! Köpek Tasmalarının Yerini Artık Onlar Alıyor

Köpeklerde geleneksel tasmaların yerini artık daha konforlu ve güvenli olan koşum takımları, yani pretale sistemleri alıyor.

Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat! Köpek Tasmalarının Yerini Artık Onlar Alıyor

Evcil hayvan sahipleri için önemli bir değişim başlıyor: Geleneksel köpek tasmalarının yerini, artık daha güvenli ve konforlu bir alternatif olan pretale, yani koşum takımları alıyor. Köpeklerin hem sağlığını hem de hareket özgürlüğünü önceleyen bu sistem, hızla yaygınlaşıyor.

TASMA DEVRİ BİTTİ

Uzun yıllardır köpek gezdirmenin vazgeçilmez aracı olan klasik tasmalar, köpeğin boyun bölgesine baskı uygulayarak zamanla soluk borusu, boyun kasları ve omurgada sağlık sorunlarına yol açabiliyordu. Ancak koşum takımları, çekme kuvvetini köpeğin tüm vücuduna eşit şekilde yayarak bu tür zararları minimuma indiriyor.

Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat! Köpek Tasmalarının Yerini Artık Onlar Alıyor - Resim : 1

DAHA FAZLA KONTROL, DAHA AZ RİSK

Pretale sistemleri, özellikle şehir içi yürüyüşlerde ya da kalabalık ortamlarda köpeğin hareketlerini daha iyi kontrol etme imkânı sunuyor. Köpeğin ani kaçış riskini azaltması da bu sistemi cazip kılan en önemli avantajlardan biri.

KOŞUM TAKIMININ FAYDALARI

Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat! Köpek Tasmalarının Yerini Artık Onlar Alıyor - Resim : 2

Köpeğin boynunu ve soluk borusunu korur

Vücuda eşit basınç dağıtarak sakatlanmaları önler

Yürüyüşlerde daha fazla kontrol imkânı sağlar

Kazara kaçma ihtimalini azaltır

Eğitimi ve davranış yönlendirmeyi kolaylaştırır

Her ırk ve yaş grubundaki köpekler için uygundur

Evcil dostlarıyla daha sağlıklı ve güvenli bir bağ kurmak isteyen hayvan sahipleri için pretale'ler, geleneksel tasmalara göre çok daha gelişmiş bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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