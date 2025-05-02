Ünlü Astrolog 'İçsel Fırtına Başlıyor' Diyerek Duyurdu: Bu 3 Burç 30 Gün Boyunca Diken Üstüne Olacak

Astrolog Marina Skadi’ye göre bu burçlar, sadece gündelik hayatın değil, kadim mitolojilerin ve evrensel sembollerin de taşıyıcısı. Onların temsil ettiği arketipler, Mayıs ayında karşılaşacakları sınavların kozmik nedenlerini anlamamıza ışık tutuyor.

Bu ay, göksel etkiler bu üç burcu sıradan mücadelelerin ötesine taşıyor. Bu süreçte amaç sadece hayatta kalmak değil; ruhsal olarak güçlenerek, kendi iç hakikatleriyle yüzleşmek ve Evren’in büyük planındaki yerlerini idrak etmek. Peki Mayıs'ta dikkatli olması gereken 3 burç hangisi? İşte yorumlar...

Terazi: Dengenin Yıprandığı, Hakikatin Arandığı Ay

Diplomat, Estetikçi, Barışın Hizmetkârı

Terazi burcu, her zaman uyumu, adaleti ve karşılıklı anlayışı temsil eder. Antik mitlerdeki adalet tanrıçası Themis'in simgesiyle anılan bu burç, teraziyi dengede tutmaya çalışır. Ancak Mayıs ayında, bu denge sert bir sınavdan geçiyor.

Venüs'ün Koç burcundaki sürgün konumu, Terazi’nin doğal güzellik, zarafet ve barış arzusuyla çelişiyor. Bu etki, Terazi bireylerini duygusal dalgalanmalara ve sosyal huzursuzluklara açık hale getiriyor. Neptün’ün etkisi ise bu süreçte gerçeklikle hayal arasındaki perdeyi daha da bulanıklaştırabilir.

Teraziler için bu ay, dışsal uyumu sağlamak yerine içsel dengeye ulaşma zamanı. İnsan ilişkilerinde yanılsamalarla yüzleşebilir, kimin gerçek dost olduğunu sorgulayabilirler. Ama bu aynı zamanda içsel aydınlanmanın da kapısını aralar.

Akrep: Küllerinden Doğma Vakti

Simyacı, Gizemin Kâşifi, Ruhun Yeniden Doğuşu

Akrep burcu, dönüşümün, ölüm ve yeniden doğuşun burcudur. Mitolojide yeraltı tanrıçaları Hekate ve Persephone ile özdeşleştirilir. Mayıs ayı ise Akrep burçlarına bu sembolleri adeta yaşatıyor.

Mars’ın sert etkileri, Akrep bireylerini içsel patlamalara veya duygusal yalnızlığa sürükleyebilir. Güneş ve Merkür'ün ters açısı, kontrol duygusunu sarsarken, aynı anda hem bırakmak hem de tutunmak arasında derin bir içsel savaş başlatabilir.

Ancak Akrep’in gücü de burada gizlidir: kaosun ortasında bile yeniden doğma cesaretinde. Bu ay, Akrepler için yüzleşmelerin, içsel arınmanın ve nihayetinde ruhsal bir uyanışın zamanıdır. Gerçek gücün, yüzleşilen karanlığın ötesinde yattığını anlayacaklardır.

Kova: Zihinsel Uyanış ve Kaderle Mücadele

Yenilikçi, Devrimci, Geleceğin Taşıyıcısı

Kova burcu, zincirleri kıran, özgürlüğü kutsayan ve fikirleriyle sınırları aşan bir karakterdir. Onun mitolojik karşılığı Prometheus’tur tanrıların yasakladığı ateşi insanlara getiren, bedel ödemekten çekinmeyen kahraman.

2025’te Plüton’un Kova’daki etkisi, bu burcu derin bir içsel devrime sürüklüyor. Mayıs ise bu sürecin en keskin dönemlerinden biri. Kova bireyleri, sadece dışsal değişimlerle değil, benliklerini tamamen dönüştürecek olaylarla karşı karşıya kalabilir.

Güneş ve Merkür’den gelen meydan okumalar, kişisel sınırları zorlayabilir. Mars’ın karşıtlığı ise isyanı tetikler hem sistemle hem de kişinin kendi iç çelişkileriyle. Ancak Kova’nın doğasında ileriyi görebilmek vardır. Her ne kadar sistem “dur” dese de, Kova ileriye yürümeye devam eder.