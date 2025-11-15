Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Meteoroloji’den Flaş Uyarı: 17 İlde Sarı Kodlu Alarm Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hafta sonuna girilirken hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kentte kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sarı kodla uyarılan 17 ilde vatandaşların ani sel, su baskını ve yoğun kar yağışına karşı tedbirli olması istendi.

Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birlikte yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar düşmeye başladı. Meteoroloji’nin 15 Kasım 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, hafta sonu planı yapanları etkileyecek önemli yağış uyarıları bulunuyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Son tahminlere göre Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevrelerinde; ayrıca Erzurum, Muş, Bitlis’in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van’ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Rüzgârın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan, diğer bölgelerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

17 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, kuvvetli yağışların etkili olacağı illeri açıklarken 17 kent için sarı kod yayımladı. Bu illerde yaşayanların sel, su baskını, buzlanma ve özellikle yoğun kar yağışı riskine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Sarı kod verilen iller şunlar:

Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların ani gelişebileceğini belirterek vatandaşların resmi uyarıları takip etmelerini öneriyor.

Bazı kentlerde beklenen günün hava durumu tahminleri şöyle:

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi