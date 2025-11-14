6 İlde Sarı Kodlu Uyarı! Meteoroloji Tarih Verdi: Çok Kuvvetli Sağanak Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu raporunu yayımlayarak sıcaklıkların birçok bölgede düşeceğini, doğu kesimlerde ise kar ve sağanak yağışların etkisini artıracağını bildirdi. Rapora göre, yurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek; Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da ise yağışlı hava hakim olacak.

MGM’nin değerlendirmesinde, “Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği öngörülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Yağışların özellikle Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

6 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, bugün ve yarın geçerli olmak üzere Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat için “sarı kodlu” uyarı yaptı. Orta Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu illerde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Yağışların gün içinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacağı, sıcaklık düşüşüyle birlikte 1200 metre üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmura ve kara döneceği aktarıldı.

Gün Gün Yağış Beklenen İller

14 Kasım Cuma sağanak beklenen iller:

Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Tokat, Amasya, Yozgat, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Iğdır, Kars, Artvin, Ordu, Giresun, Trabzon…

15 Kasım Cumartesi kar yağışı beklenen iller:

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan

15 Kasım Cumartesi Sağanak beklenen iller:

Amasya, Tokat, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Muş, Bingöl, Tunceli, Mardin, Şırnak, Siirt, Karaman, Adana, Kahramanmaraş

16 Kasım Pazar kar yağışı beklenen iller:

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

16 Kasım Pazar sağanak beklenen iller:

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane…

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri'nin doğusu ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 3°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 4°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, bölgenin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS -2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

