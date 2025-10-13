Google’dan Zorunlu Değişiklik! Android Telefonlar Artık Böyle Görünecek! Son 2 Gün

15 Ekim itibarıyla tüm Android telefonların görünümü değişiyor. Google, uygulama geliştiricilerini “temalı simge” desteği eklemeye mecbur tutacak. Bu tarihten sonra Android cihazlar yepyeni bir tasarıma kavuşacak, uymayan uygulamalar ise Play Store’dan kaldırılacak.

Milyonlarca Android kullanıcısını ilgilendiren köklü bir değişiklik için geri sayım başladı. Google, 15 Ekim 2025 tarihinden itibaren tüm geliştiricilere, uygulamaları için “temalı simge desteği” eklemeyi zorunlu hale getiriyor. Bu değişiklikle birlikte, Android telefonlarda yer alan tüm uygulama simgeleri, kullanıcının duvar kağıdı ve renk temasına otomatik olarak uyum sağlayacak.

UYGULAMA SİMGELERİ TAMAMEN YENİLENECEK

Şu anda her uygulama kendi marka renklerini yansıtan simgeler kullanıyor. Ancak yeni düzenleme sonrası bu görünüm tamamen değişecek. “Temalı simgeler” sayesinde tüm uygulama ikonları, kullanıcıların seçtiği temaya göre otomatik renk değiştirerek tek bir estetik düzen oluşturacak.

Örneğin yeşil bir tema seçen kullanıcıların Instagram, WhatsApp ya da banka uygulamaları yeşil tonlarında görünecek. Siyah-beyaz temada ise tüm simgeler monokrom hale gelecek. Kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan bu değişiklikler otomatik olarak uygulanacak.

ANDROİD 13’TEN BERİ VARDI AMA ZORUNLU DEĞİLDİ

Google’dan Zorunlu Değişiklik! Android Telefonlar Artık Böyle Görünecek! Son 2 Gün - Resim : 1
Google, tüm geliştiricilere uygulamaları için “temalı simge desteği” eklemeyi zorunlu hale getiriyor.

Google, “temalı simgeler” özelliğini aslında Android 13 sürümünde isteğe bağlı olarak sunmuştu. Şimdi ise bu özellik artık zorunlu hale geliyor ve tüm geliştiricilerin uygulamalarında yer alması gerekiyor. Şirketin hedefi, Android ekosisteminde daha uyumlu, sade ve şık bir kullanıcı deneyimi oluşturmak.

UYMAYAN UYGULAMALARA SERT YAPTIRIM

Google, geliştiricilere bu yeni kurala uyum sağlamak için 15 Ekim 2025’e kadar süre tanıdı. Bu tarihe kadar güncellenmeyen uygulamalar için sert yaptırımlar uygulanacak. Kurala uymayan geliştiriciler, uygulamalarının Google Play Store’dan tamamen kaldırılması riskiyle karşı karşıya kalacak.

KULLANICILAR İÇİN DAHA ESTETİK DENEYİM

Google’ın bu adımıyla Android kullanıcılarını daha düzenli, sade ve kişisel bir arayüz bekliyor. Bu yenilik, telefonların görünümünde büyük bir dönüşüm yaratırken, geliştiriciler için de marka simgelerini yeniden tasarlama zorunluluğu anlamına geliyor.

