Yumurtanın İçinden Çıkanı Görünce Şoke Oldu

Erzincan'da yumurtanın içinden bir yumurtanın daha çıktığını gören vatandaş gözlerine inanamadı. Ayhan Kalyoncu isimli vatandaş şaşkınlığını "Çok garip bir olay" diyerek açıkladı.

Yumurtanın İçinden Çıkanı Görünce Şoke Oldu

Kümesten getirdiği yumurtayı mutfakta kırmak isteyen vatandaş gözlerine inanamadı. Yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktığını gören Ayhan Kalyoncu, söz konusu olayı “Çok garip bir olay” diyerek açıkladı.

Yumurtanın İçinden Çıkanı Görünce Şoke Oldu - Resim : 1

Erzincan’da meydana gelen olayda Ayhan Kalyoncu yumurtadan yumurta çıkma hadisesini şöyle anlattı:

“Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesinde oturuyorum. Refahiye’den annemin 3 tavuk 3 horozu vardı, onları buraya getirdim, kümeste bakıyorum. Sabah kümese gittiğimde yumurta salan tavuğun zorlandığını gördüm. Daha sonra yumurtayı saldı bende alıp mutfağa geldim. Yumurtayı kırdığımda inanamadım. Yumurtanın içerisinde aynı şekilde bir yumurta daha çıktı. Çok garip bir olay” dedi.

Sabah Kahvaltıda Yumurta Yerken 2 Kez Düşünün...Sabah Kahvaltıda Yumurta Yerken 2 Kez Düşünün...Yaşam
Yaşlılık Maaşı Alan Vatandaşlar İsyanda: Ayda Bir Kez Yumurta GörüyorumYaşlılık Maaşı Alan Vatandaşlar İsyanda: Ayda Bir Kez Yumurta GörüyorumGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Yumurta Erzincan
Bugüne Kadar Ölümcül Kazaya Karışmamış Uçaklar Ortaya Çıktı: İşte En Güvenli Uçaklar Ölümcül Kazaları Olmadı! İşte En Güvenli Uçaklar
Yılbaşının En Tatlı Sürprizi: Bu Pastaların İçinde Öyle Bir Şey Var ki... Bu Pastaların İçinde Öyle Bir Şey Var ki...
Aylardır Arıyorlardı... Kayıp Bilete Piyango Vurdu, Son Anda Milyoner Oldular Kayıp Bilete Piyango Vurdu
Bu Yiyecekler Yıkanır Yıkanmaz Zehir Saçıyor! İşte Asla Yıkanmaması Gerekenler Bu Yiyecekler Yıkanır Yıkanmaz Zehir Saçıyor! İşte Asla Yıkanmaması Gerekenler