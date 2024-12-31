Yumurtanın İçinden Çıkanı Görünce Şoke Oldu

Kümesten getirdiği yumurtayı mutfakta kırmak isteyen vatandaş gözlerine inanamadı. Yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktığını gören Ayhan Kalyoncu, söz konusu olayı “Çok garip bir olay” diyerek açıkladı.

Erzincan’da meydana gelen olayda Ayhan Kalyoncu yumurtadan yumurta çıkma hadisesini şöyle anlattı:

“Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesinde oturuyorum. Refahiye’den annemin 3 tavuk 3 horozu vardı, onları buraya getirdim, kümeste bakıyorum. Sabah kümese gittiğimde yumurta salan tavuğun zorlandığını gördüm. Daha sonra yumurtayı saldı bende alıp mutfağa geldim. Yumurtayı kırdığımda inanamadım. Yumurtanın içerisinde aynı şekilde bir yumurta daha çıktı. Çok garip bir olay” dedi.

Kaynak: İHA