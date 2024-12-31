Aylardır Arıyorlardı... Kayıp Bilete Piyango Vurdu, Son Anda Milyoner Oldular

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan bir çift, haziran ayında aldıkları ve büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerini bir türlü bulamadı. Ödülü kazanıp kazanmadıklarını bile bilmeyen çift, aylarca kayıp biletlerini aradılar ve sonunda arabanın koltukları arasına sıkışmış halde buldukları biletleriyle Powerball'un 1 milyon dolarlık büyük ödülünü kazandıklarını öğrendiler.

SON ANDA BULDULAR

Aylarca bileti aradıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyleyen çift, biletin tarihinin sona ermesinden saatler önce son bir kez aramak istediler. Arabalarında yaptıkları aramada bileti koltukların arasında buldular ve hemen büyük ikramiyeyi almak için ödül ödeme ofisine koştular.

NOEL'DE MİLYONER OLDULAR

Hoosier Lottery tarafından yapılan açıklamaya göre, Kendallville'den gelen çift, kazanan biletlerinin süresi dolmadan sadece beş saat önce Indianapolis şehir merkezindeki Hoosier Lottery Ödül Ödeme Ofisi'ne ulaştı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen çift, Noel'de milyoner oldu.