'Uzaylı' Bebekler, 'Casus' Güvercin, Yapışık İkizlerin Düğünü... İşte 2024'ün En Tuhaf Hikayeleri

Her yıl kendi içinde unutulmaz olaylara sahne olur. Ancak 2024 yılı alışılmışın dışında gelişmelerle adeta kendisine tanıklık eden bizleri hayretler içerisinde bıraktı. Film senaryolarını aratmayan teknolojik buluşlardan, dünyanın dört bir yanında yaşanan sıra dışı olaylara kadar bu yıl, hem güldüren hem de şaşırtan hikayeleriyle hafızalara kazındı.

Birbirinden ilginç o hikayelerden 10'unu sizleri için derledik:

'UZAYLI' BEBEKLER DÜNYALI ÇIKTI

Peru’nun başkenti Lima’da, bir yıldır gizemini koruyan “uzaylı mumyalar” meselesi nihayet aydınlığa kavuştu. Basın toplantısında Adli Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden arkeolog Flavio Estrada, bu iddiaların hayal gücünden ibaret olduğunu duyurdu.

Her şey 2023'ün ekim ayında başladı. Lima Havalimanı’nda, geleneksel And kıyafetleriyle süslenmiş iki mumya bir kargo kutusunda bulundu. Bu sıradışı görüntü kısa sürede “uzaylı fosilleri” tartışmalarını alevlendirdi. Ancak Estrada’nın açıklamaları bu spekülasyonları sona erdirdi.

“Bunlar, dünya dışı varlıklar değil” diyen Estrada, mumyaların insan ve hayvan kemiklerinden oluşturulmuş oyuncak bebekler olduğunu belirtti. Yapımında sentetik yapıştırıcılar kullanıldığını ifade eden arkeolog, bu yaratımların tamamen sahte olduğunu vurguladı.

Meksika’da benzer bir iddia daha önce de gündeme gelmişti. Ancak tüm bu tartışmalar, insanlığın hayal gücü ve uzaylılara duyduğu merakın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Peru’daki hikaye ise beklenenden daha sıradan bir sonla noktalandı: Uzaydan gelen değil, dünyada yapılmış bir sahtecilik.

HANUKA MUMLARINI YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜREN VEKİLE ŞOK

Polonya parlamentosunda Hanuka (Yahudilere özgü bir bayram) kutlaması, aşırı sağcı bir milletvekilinin protestosuyla skandala dönüştü. Konfederasyon Partisi üyesi Grzegorz Braun, Sejm salonunda sergilenen menoraya yangın söndürücüyle müdahale etti. Braun’un eylemi, salonda büyük bir şaşkınlık yarattı ve meclis oturumunun kesilmesine neden oldu.

Geçmişte de Yahudi karşıtı söylemleriyle tanınan Braun, Hanuka’yı “şeytani bir ayin” olarak niteleyerek yaptığı hareketi savundu. Olay sırasında Braun’u durdurmaya çalışan milletvekili Magdalena Gudzinska-Adamcz, “Bu ülkede artık güvende hissetmiyorum” dedi. Sejm Başkanı Szymon Holownia, Braun’u oturumdan ihraç ederek milletvekili hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Braun ise pişman olmadığını belirterek, “Normale dönüşü sağladım” ifadelerini kullandı.

Bu olayın ardından Braun’a maaş ve harcırah kesintisi cezası verilirken, Polonya’daki dini hoşgörü tartışmaları yeniden alevlendi.

JAPON PRENSESTEN RADİKAL KARİYER ATILIMI

Japonya'nın genç prensesi Aiko yeni bir yolculuğa adım attı. İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun 22 yaşındaki kızı, Gakushuin Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Japon Kızılhaç Topluluğunda çalışacak. Bu karar, hem ailesi hem de halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

Prenses Aiko “Toplumun bir parçası olmanın sorumluluğunu taşıyorum ve insanlara faydalı olmak için çok çalışacağım” diyerek heyecanını dile getirdi. Aiko’nun mesaisi, annesi Masako’nun onursal başkanlık yaptığı Kızılhaç’ın Minato’daki merkezinde geçecek. Japon Kızılhaç Topluluğu, prensesin rahat bir şekilde çalışabilmesi için özel hazırlıklar yapıldığını açıkladı.

Orta Çağ Japon şiiri üzerine mezuniyet tezi yazan genç prenses, edebiyat sevgisini toplum hizmetiyle birleştirerek örnek bir rol üstlenmeyi amaçlıyor. Bu yeni sayfa, hem onun hem de Japon halkı için umut dolu bir başlangıç vaat ediyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN ARASINDA CASUS GÜVERCİN KRİZİ

Hindistan’da 2023'ün Mayıs ayında dikkat çekici bir olay yaşandı. Ülkenin polisi, bacaklarında "Çinceye benzer yazılar" bulunan bir güvercini Çin’in casus olarak kullanıyor olabileceği şüphesiyle alıkoydu. Ancak 8 ay süren incelemeler sonunda, kuşun Tayvan’dan gelen bir yarış güvercini olduğu anlaşıldı.

Mumbai’deki bir hayvan hastanesinde gözetim altında tutulan güvercin, Hindistan Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği veterinerleri tarafından doğaya salındı. Böylece, casusluk suçlamalarıyla başlayan hikâye özgür bir kanat çırpışıyla sona erdi.

KENDİSİNE SALDIRAN AYIYI YEDİ

İsveç’te yaşayan 42 yaşındaki Pär Sundström, hayatını değiştiren bir ayı saldırısına uğradıktan sonra ilginç bir intikam aldı. Ağustos ayında oğluyla gittiği ormanda bir ayının saldırısına uğrayan Sundström’ün yüzü ciddi şekilde yaralandı ve bir dizi ameliyat geçirdi. Doktorlar, parçalanan yanağını vücudundan alınan dokularla yeniden yapılandırdı.

Saldırı sırasında ayıyı vurarak öldüren Sundström, avcı arkadaşlarının yardımıyla ayının etini değerlendirdi. Eti buzdolabında saklayan Sundström, ayıdan kebap ve gulaş yaparak intikamını aldı. Aftonbladet gazetesine konuşan Sundström “Beni bu hale getiren ayıyla taco yemeği yapmak gerçekten iyi bir intikam oldu” dedi.

İsveç’in ayı nüfusu açısından zengin olduğu bilinirken, ormanlık bölgelerde benzer saldırılar zaman zaman yaşanıyor.

RADYO KULESİNİ ÇALDILAR

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Jasper kentindeki bir radyo istasyonunda çalışanlar, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. İstasyonun 200 metre uzunluğundaki AM radyo kulesi, kimliği belirsiz kişilerce sökülüp çalındı. Bahar temizliği için alana gelen peyzaj ekibi, ortalığı savaş alanına dönmüş halde bulunca durumu hemen istasyonun genel müdürüne bildirdi.

Dev kule ortadan kaybolmuş, kablolar ve parçalar her yere dağılmıştı. Hırsızlar, yalnızca kuleyi götürmekle kalmadı; yakındaki bir binayı da yağmalayarak verici ve diğer ekipmanları da çaldı. İstasyon yetkilileri, yayını sürdürebilmek için FM radyo kullanma talebinde bulunsa da bu talep reddedildi. Dahası, çalınan malzemelerin sigortalı olmaması işleri daha da zorlaştırdı.

Bu, bölgede yaşanan ilk hırsızlık olayı değil. Altı ay önce başka bir radyo istasyonuna giren hırsızlar, klima üniteleri ve bakır boruları çalmıştı. Uzmanlar, kuledeki metal ve ekipmanların değerinin on binlerce doları bulduğunu belirtiyor. Yetkililer bu tür hırsızlıkların yaygınlaşmasından endişe ediyor.

EREKSİYON HAPI SATAN RAHİP TUTUKLANDI

İspanya’nın Extremadura bölgesindeki Don Benito kasabasında, bir papaz kaçak Viagra ve afrodizyak madde satışı iddiasıyla gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan din görevlisi, bir erkekle birlikte mahkemeye çıkarıldı.

Yerel medya, gözaltına alınan ikinci kişinin papazın romantik partneri olduğunu ve çiftin müşterilere yasadışı maddeler sattığını öne sürdü. İkilinin birlikte yaşadığı eve düzenlenen polis baskınıyla mülk gözetim altına alındı.

Papazın avukatı, suçlamaların temelsiz olduğunu savunurken, Plasencia Piskoposluğu olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi ve soruşturmanın sonucunu beklediklerini açıkladı.

Viagra’nın İspanya’da eczanelerden alınabildiği bilinse de, zanlıların sattığı iddia edilen diğer maddelerle ilgili detay paylaşılmadı.

TAM 217 KEZ KOVİD AŞISI OLDU

Almanya’da 62 yaşındaki bir adam, doktorların tüm uyarılarına rağmen tam 217 kez Kovid aşısı yaptırdı. Bu sıra dışı vaka, Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayımlandı. Adam, 29 aylık bir süreçte aşıları özel kliniklerden satın alarak yaptırdı.

Erlangen-Nuremberg Üniversitesi’nden araştırmacılar, adamın sağlık durumunu inceleyerek herhangi bir sorun tespit etmedi. Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Kilian Schober, vakayı yerel gazetelerden öğrendiklerini ve ardından testler için kişiyle iletişime geçtiklerini belirtti.

Kan ve tükürük örnekleri alınan adam, test sürecinde de yeni aşılar yaptırmaya devam etti. Dr. Schober, bu kadar çok aşılamanın bağışıklık sistemini yorabileceği endişesini dile getirse de, adamın bağışıklık sisteminde herhangi bir olumsuzluk görülmedi. Ayrıca, Kovid’e yakalandığına dair bir belirti de bulunamadı.

Magdeburg savcılığı, adamın 130 aşı için sahtecilik yaptığını iddia ederek soruşturma başlattı, ancak herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Uzmanlar, bu tür aşırı aşılanmanın riskli olduğunu belirterek, vakadan genel sonuçlar çıkarılamayacağını vurguladı.

ÖLEN KEDİSİNİ KULLANDI, 2 YENİ KEDİSİ OLDU

Kanadalı Kris Stewart, Ocak 2022'de trafik kazasında kaybettiği kedisini klonlatma kararı aldı. Stewart, Teksas merkezli ViaGen şirketine 50 bin dolar ödeyerek, ölen kedisinin DNA'sından iki yeni kedi yaratılmasını sağladı.

Somatik hücre klonlaması adı verilen bu süreçte, kedinin hücrelerinden alınan DNA, bir yumurta hücresine aktarıldı ve bu yumurta taşıyıcı bir anneye yerleştirildi. Ocak ayında dünyaya gelen yavru kediler, ViaGen'in New York’taki tesisinde iki ay geçirerek ardından Stewart'ın evine teslim edildi.

Stewart, "Kedim çok zekiydi ve onun sayesinde artık iki yeni evcil hayvanım var" diyerek memnuniyetini dile getirdi. ViaGen, köpek ve kedi klonlarını 50 bin dolara, at klonlarını ise 85 bin dolara yaptığını belirtiyor.

Uzmanlar, bu teknolojinin hayvanlar için başarılı olsa da insanlar üzerinde uygulanmasının imkânsız olduğuna dikkat çekiyor.

YAPIŞIK İKİZLER EVLENDİ

Amerikalı siyam ikizleri Abby ve Brittany Hensel, 34 yıl boyunca aynı bedeni paylaşarak yaşamlarına devam ederken, sosyal medyada yayılan bir söylenti üzerine evliliği açıkladılar. 2021 yılında hemşire Josh Bowling ile evlendiği ortaya çıkan Abby, bu haberi TikTok üzerinden duyurdu.

Hensel kardeşler “Bu, dışarıdaki tüm nefret edenlere bir mesaj,” diyerek evliliklerini duyurdukları paylaşımda “Yaptıklarımdan hoşlanmıyorsanız ama yaptığım her şeyi izliyorsanız, hâlâ bir hayranımsınız” şeklinde bir mesaj da verdiler.

Minnesota’daki New Brighton'da matematik öğretmenliği yapan Abby ve Brittany, iki ayrı kimlik ve pasaporta sahip. Kardeşlerin, ergenlik döneminde anneleri, bir gün çocuk sahibi olmayı hayal ettiklerini söylemişti.

Brittany ve Abby’nin ortak bedeni, birçok organı paylaşırken, iki farklı kalp, mide ve böbrek gibi organları da barındırıyor. Yine de iki kolu koordineli şekilde kullanarak yazı yazabiliyorlar. Siyam ikizlerinin en büyük hayallerinden biri, bir gün kendi çocuklarına sahip olmak.

Kaynak: Haber Merkezi