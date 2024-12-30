Bölge Bölge Tahminler... Yılbaşında Hava Durumu Nasıl Olacak?

MGM Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yılbaşında yurt genelinde beklenen hava durumunun detaylarını anlattı.

Çelik, yılbaşı tatili için seyahat edecek olan vatandaşların buzlanma, don, sis ve pus hadiselerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirirken, şunları söyledi:

''31 Aralık Salı günü sadece Doğu Karadeniz kıyı kesiminde sağanak yağış geçişleri var. Bir de Akdeniz'in iç kesimlerinde, özellikle doğu kesimlerinde kısa süreli de olsa hafif yağışlar ve kar yağışları görebiliriz. Onun dışında yurdun büyük bölümünde 31 Aralık Salı günü için yağış beklentimiz yok. 1 Ocak Çarşamba günü de yurt genelinde yağışsız ancak sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bir gün göreceğiz. Hem 31 Aralık’ta hem de 1 Ocak’ta yağış beklemiyoruz.

SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Ankara'daki en yüksek sıcaklıklar 10-11, İstanbul'da 12-13 derece civarında, İzmir'deyse 14-15 derecelik en düşük sıcaklık beklentimiz var. Yurt genelinde hafta sonuna kadar yağış beklemiyoruz.

HAFTA SONU NASIL GEÇECEK?

Hafta sonunda batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğiz. Yağışlı sistem artık etkisini kaybetti ancak sıcaklarda önemli bir yükselme yok. Mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Ayrıca özellikle gece ve sabah ilk saatlerde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte sis ve pus hadisesi de görebiliriz.

Üç büyük şehrimizde de salı gününden itibaren hafta sonuna kadar yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olması sebebiyle özellikle iç ve doğu bölgelerde yani rakımı 800, 850 metrenin üzerindeki yerlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte sis ve pus hadisesi görebiliriz. Buna karşı sürücüler başta olmak üzere tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.''

Kaynak: ANKA