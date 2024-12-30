Sabah Kahvaltıda Yumurta Yerken 2 Kez Düşünün...

Yumurta, besin değeri yüksek ve mutfaklarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Protein, vitamin ve mineral açısından zengin olan bu gıda, sağlıklı bir diyetin önemli bir bileşenidir. Ancak, taze olmayan veya bozuk yumurtaların tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, yumurta tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

Bozuk Yumurta Neden Tehlikelidir?