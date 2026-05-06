Ebabil Kuşları İçin Ölümcül Hata: Kafese Koymak İdam Fermanı Gibi

Gökyüzünün en gizemli sakinlerinden biri olan, uçarken uyuyabilen ve yılda yaklaşık 200 bin kilometre yol kat eden ebabil kuşları, son dönemde yerleşim yerlerinde bitkin halde bulunuyor. Ayak yapılarının kısalığı nedeniyle yerden kendi başlarına havalanamayan bu kuşlar için Veteriner Hekim Pelin Karaköse’den kritik uyarılar geldi.

KAFESE KOYMAK İDAM FERMANI

Ebabillerin özgürlüğüne en düşkün türlerden biri olduğunu vurgulayan Karaköse, vatandaşların "iyilik yapma" düşüncesiyle yaptığı en büyük hatanın kuşu kafese koymak olduğunu belirtti. Karaköse, "Ebabil kuşu kesinlikle kafeste barınmaya uygun değildir. Evcilleştirmeye çalışmak, kuşun kanatlarını kafese çarparak kendisine zarar vermesine ve ne yazık ki ölümüyle sonuçlanan travmalara yol açıyor" dedi.

EBABİL BULDUĞUNUZDA NE YAPMALISINIZ?

Veteriner Hekim Karaköse, yaralı veya bitkin bir ebabil ile karşılaşıldığında izlenmesi gereken hayat kurtaran adımları şöyle sıraladı:

Zorla beslemeyin: Yabani hayvanlar oldukları için zorla tutulmayı sevmezler. Özellikle zorla yemek yedirmeye veya su içirmeye çalışmak en yanlış uygulamalardan biridir.

Yaralanma kontrolü: Kanadında gözle görülür bir kırık veya yara olup olmadığını kontrol edin.

Karton kutu yöntemi: Eğer yaralıysa, hayvanı strese sokmadan, hava delikleri açılmış karanlık bir karton kutuya koyun.

Yüksekten bırakın: Eğer kuş sağlıklı görünüyorsa, onu yerden değil; balkon veya teras gibi yüksek bir noktadan özgür bırakın. Ebabiller ancak yüksekten süzülerek uçuşa geçebilirler.

Vatandaşların bu tür vakalarda vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber vermesi veya en yakın veteriner hekime başvurması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, doğru müdahalenin bu nadir türün hayatta kalması için tek yol olduğunu vurguluyor.

Kaynak: İHA