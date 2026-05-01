Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiriyor: Okullarda Müfredata Yeni Zorunlu Ders Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Okullarda ve dijital platformlarda artış gösteren akran zorbalığına karşı harekete geçildi. TBMM Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, sorunun önüne geçmek amacıyla geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Eğitimden güvenliğe, teknolojiden psikolojik desteğe kadar pek çok başlıkta yeni adımlar atılması hedefleniyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TAKİP SİSTEMİ GELİYOR

Hazırlanan raporda, zorbalık vakalarının daha etkin şekilde tespit edilmesi için yapay zeka destekli dijital izleme sistemlerinin devreye alınması planlanıyor. Bu sistemlerle hem okul içinde hem de çevrimiçi ortamlarda yaşanan olumsuz davranışların daha hızlı belirlenmesi amaçlanıyor.

“ALO ZORBALIK” VE TEK TUŞLA YARDIM İMKANI

Raporda öne çıkan düzenlemelerden biri de öğrencilerin maruz kaldıkları zorbalığı kolayca bildirebileceği iletişim kanalları oldu. Buna göre:

Öğrenciler, telefon veya internet üzerinden anonim şekilde şikayette bulunabilecekleri “Alo Zorbalık” hattına ulaşabilecek.

Geliştirilecek dijital imdat butonu sayesinde ise çocuklar, mobil cihazları üzerinden tek dokunuşla yetkililere konum bilgisi göndererek acil yardım talebinde bulunabilecek.

EMPATİ VE SOSYAL BECERİLER DERSİ ZORUNLU OLUYOR

Zorbalığın temelinde yatan nedenleri ortadan kaldırmak için eğitim müfredatında da değişiklik planlanıyor. Yeni düzenlemeye göre:

“Empati ve Sosyal Beceriler” dersi zorunlu hale getirilecek.

Çatışma çözme ve iletişim becerileri ders içeriklerine dahil edilecek.

Öğrencilerin aktif rol alacağı akran arabuluculuğu programları yaygınlaştırılacak.

Okullarda öğrenci konseyleri ve liderlik grupları oluşturularak farkındalık artırılacak.

OKULLARDA DENETİMLER SIKILAŞIYOR

Raporda fiziksel güvenliğe yönelik önlemler de geniş yer buldu. Özellikle riskli alanlarda denetimlerin artırılması hedefleniyor:

Koridorlar, bahçeler ve okul çevresi kamera sistemleri ve görevli personel tarafından daha sıkı kontrol edilecek.

Öğrencilerin sorunlarını rahatça iletebileceği erişilebilir destek mekanizmaları kurulacak.

Sosyal hizmet merkezlerinde çocuklara doğrudan destek verecek danışmanlar görevlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi