14 İlde Sarı Kod Alarmı: Sıcaklıklar 10 Dereceye Kadar Düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, yurt genelinde yağışlı hava dalgası etkisini göstermeye hazırlanıyor. 65 ilde sağanak yağış beklenirken, 14 il için “sarı kod” uyarısı yapıldı. Özellikle batı bölgelerinde sıcaklıkların 6 ila 10 derece düşeceği, yağışlı sistemin ise yaklaşık 4 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

YAĞIŞLAR TÜM YURDA YAYILACAK

Uzmanların değerlendirmelerine göre, yağışlar bugün ve yarın Türkiye’nin büyük bölümünde görülecek. Özellikle güney kesimlerde etkisini artırması beklenen sağanakların yer yer kuvvetli olacağı ifade ediliyor. Yeni haftanın başıyla birlikte ise yağışlı havanın Marmara ve Ege’den çekilerek yerini parçalı güneşli bir gökyüzüne bırakacağı tahmin ediliyor.

14 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji, sarı kod uyarısı kapsamında Amasya, Çorum, Ordu, Tokat, Kastamonu, Samsun ve Sinop’ta kuvvetli kar ve sağanak beklendiğini duyurdu. Antalya, Burdur, Isparta, Bitlis, Diyarbakır, Siirt ve Batman’da ise şiddetli sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere geniş bir bölgede yağış görülecek. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde de yağışların etkili olması öngörülüyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, güney ve iç kesimlerde gök gürültüsünün eşlik edebileceği ifade ediliyor. Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi