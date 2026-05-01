İstanbul Valiliği 1 Mayıs Tedbirlerini Açıkladı! İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, İstanbul'da huzur içinde geçirilebilmesi için ilgili tüm birimlerin 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sanal Devriye" çalışmaları sırasında, çeşitli marjinal grupların 1 Mayıs'ı bu yıl da bahane ederek sosyal medya mecralarında yasa dışı eylem çağrıları yaptığının tespit edildiği bildirildi.

İstanbul'un huzurunu korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, yasa dışı eylemlere mahal vermemek için ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C, 11/H ve ilgili maddelerinden doğan yükümlülükler gereğince bir dizi tedbir kararı alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

"Saat 05.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarının Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş ve benzeri maddelerin temizlenmesi, alanın steril hale getirilmesi, bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması, il genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs duraklarının 1 Mayıs 2026 günü başka uygun noktalara kaydırılarak güzergahların düzenlenmesi ve cam duraklarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması, Beşiktaş İnönü Stadı yanında bulunan temizlik işleri binası otoparkının gerektiğinde emniyet birimleri tarafından otopark olarak kullanılması amacıyla araç bulundurulmaması kararlaştırıldı."

KADIKÖY VE BEYOĞLU'NDA ALINAN TEDBİRLER

Açıklamada, kullanılacak yollar alternatif güzergahlar ve diğer tedbirlere de yer verildi.

Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 1 Mayıs Cuma günü saat 05.00 itibariyle Rıhtım Sokak, Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi, General Asim Gündüz Caddesi arasında kalan tramvay yolunun kapatılması, Kavak İskele Caddesi'nden itibaren Tıbbiye Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi ve Faikbey Sokaktan itibaren Kurbağalıdere Caddesinin İETT otobüsleri ve minibüs hatlarının kullanımına kapatılması, Rıhtım Sokak üzerinde bulunan İspark Otopark alanının, Kadıköy Sahil Açık Otoparkının ve Kuşdili Açık Otoparkının boşaltılarak emniyet araçlarının park edebilmesi için sivil araç alınmayacak.

Beyoğlu ilçesinde ise Meclis-i Mebusan Caddesi, İnönü Caddesi, Tersane Caddesi, Tarlabaşı, Refik Saydam ve Mete Caddeleri ile Şişli ilçesinde Taşkışla Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı ve Büyükdere Caddesi üzerinden Esentepe Varyantına kadar olan geliş-gidiş güzergahlarda 30 Nisan Perşembe günü saat 20.00'dan 2 Mayıs Cumartesi günü saat 07.00'a kadar belirtilen caddeler üzerinde bulunan İspark alanlarına park yapılmaması ve gerekli tahliyelerin yapılması, 1 Mayıs Cuma günü saat 05.00 itibariyle 2 (iki) ışıklı levhanın O-1 Kuzey Yol Mecidiyeköy Ayrımları ve O-1 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımlarında kullanılmak üzere araç sürücüleriyle birlikte Çevreyolları Ekipler Amirliğine görevlendirilmesine karar verildi.

BAZI METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nca saat 05.00 itibariyle yeteri sayıda çekici aracın, Kadıköy, Kartal, Şişli ve Beyoğlu ilçelerindeki ekipler amirliğine sürücüleriyle birlikte görevlendirilmesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nce 1 Mayıs Cuma günü saat 05.00'dan itibaren Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin görev yerlerinde hazır bulundurulması kararlaştırıldı.

Saat 05.00'dan itibaren tedbirler bitimine kadar; Kadıköy ilçesi İskele Meydanı Rıhtım İETT Otobüs Peronlarının boşaltılması, alanda otobüs bulundurulmaması ve burada bulunan cam durakların sökülerek emniyet tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluk olmaması için tedbirler sonrasına kadar kaldırılması, 1 Mayıs Cuma günü saat 05.00'dan itibaren; M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro duraklarının (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) seferlere kapatılması, Mecidiyeköy Metro İstasyonun sadece Meydan çıkışının açık bulundurulması, Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı seferlerinin durdurulması, İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvay seferlerinin durdurulması, Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması, Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması, T3 Kadıköy - Moda Tramvay Hattı'nın seferlerinin durdurulması kararlaştırıldı.

Saat 05.00'dan itibaren Avrupa yakası ile Anadolu yakası arasında karşılıklı yolcu ve araç (Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ilçelerinde bulunan iskelelere) taşınmamasına karar verilirken, Eyüp tarafına yapılan seferler devam edecek. Fakat Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferler iptal edildi.

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe ve Kadıköy İskelesi civarındaki otoparkları boşaltılarak, araç parklarına müsaade edilmeyecek. Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy, Kartal İlçelerinde ve Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine araç park edilmesine izin verilmeyecek.

BEYOĞLU

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle saat 05.00'dan itibaren Beyoğlu'nda kapatılan yol güzergahları şöyle:

İstiklal Caddesi, Sıraselviler Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Boğazkesen Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi (Tarlabaşı Taksim ayrımlarından itibaren) Atıf Yılmaz Caddesi, Turancı Başı Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Bostanbaşı Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Hayriye Caddesi, Asmalı Mescit Caddesi, Cihangir Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Abdülhak Hamit Caddesi, Galip Dede Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, Taşkışla Caddesi, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Mis Sokak, Billurcu Sokak, Balo Sokak, Sadri Alışık Sokak, Akarsu Yokuşu Sokak, Defterdar Yokuşu Sokak, Kazancı Yokuşu Sokak, Kumbaracı Yokuşu Sokak, Osmanlı Sokak, Dünya Sağlık Sokak, Selime Hatun Cami Sokak, Çiftevav Sokak, Akyol Sokak, Halas Sokak, Nuri Ziya Sokak, Miralay Şefikbey Sokak,Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydan Caddesi, Unkapanı Köprüsü Taksim Yönü, Dolapdere Taksim Caddesi, Sakızağacı Caddesi, Çukur Sokak, Peşkirci Sokak, Demirbaş Sokak, Kalyoncu Kulluğu Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi, Aynalı Çeşme Caddesi, Tepebaşı Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi Kesişimi Dolapdere İstikameti, Bahriye Caddesi Taksim Dolapdere Ayrımı Dolapdere İstikameti, Tersane Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde ve Sokaklar, Irmak Caddesinden Yedikuyular Caddesi Taksim İstikameti.

Kaynak: AA