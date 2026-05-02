Okullarda Güvenlik Atağı: Şiddete Karşı 'Karma Reçete' Tüm Türkiye’de Uygulanacak

Bakanlıklar ve BTK’nın ortak çalışmasıyla rehberlikten dijital denetime kadar geniş kapsamlı bir plan hazırlanıyor. İşte detaylar...

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul temelli şiddet olaylarının ardından devlet kurumları harekete geçti. Okullarda güvenliği artırmaya yönelik mevcut tedbirler genişletilirken, şiddetin önlenmesi için çok yönlü bir program uygulamaya alınıyor. Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık bakanlıklarının yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) da dahil olduğu çalışma, “karma reçete” yaklaşımıyla ülke genelinde hayata geçirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Aslıhan İlhan, çocukların yalnızca fiziksel değil dijital ortamlarda karşılaştıkları davranışları da şiddet olarak algıladıklarına dikkat çekti. Bu nedenle dijital dünyadaki etkileşimlerin de izlenmesi gerektiğini vurgulayan İlhan, yeni mekanizmalar geliştirileceğini ifade etti.

REHBERLİK HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Plan kapsamında okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin hem personel hem de nitelik açısından güçlendirilmesi hedefleniyor. Öğretmenler ve ailelerin sürece aktif katılımının sağlanacağı belirtilirken, çocuklara daha erken aşamada ulaşılmasının önemi vurgulanıyor.

AİLELERE VE ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİMLER ARTACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hakları Daire Başkanı Emre Ertekin ise şiddetle mücadele kapsamında ebeveynler ve çocuklar için rehberler hazırlandığını açıkladı. Yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarının yaygınlaştırılacağını belirten Ertekin, bu sürecin 81 ilde faaliyet gösteren Çocuk Hakları İl Komiteleri üzerinden yürütüleceğini kaydetti. Aile rehberliği merkezlerinin de daha etkin hale getirileceği ifade edildi.

DİJİTAL İÇERİKLERE YAPAY ZEKA DENETİMİ

Çocukların dijital ortamda maruz kaldığı içeriklerin kontrolü için yapay zekâ destekli bir denetim sistemi üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu sistemle, çocuk profillerine sunulan içeriklerin daha sıkı biçimde izlenmesi hedefleniyor.

ERKEN YAŞTA EĞİTİM VURGUSU

Yetkililer, erken yaşta eğitimin şiddet riskini azaltmada önemli rol oynadığına dikkat çekiyor. Özellikle 0-6 yaş grubuna yönelik eğitim yatırımlarının artırılması planlanırken, kreş ve okul öncesi eğitim altyapısının güçlendirilmesi için yeni projeler hazırlanıyor.

RİSK HARİTALARI OLUŞTURULUYOR

Çocuklara yönelik risk analizlerinin de yapılacağı çalışma kapsamında, davranışsal risk faktörleri incelenerek haritalandırma çalışmaları yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu alandaki bilimsel değerlendirmeleri sürerken, BTK da akran zorbalığına yönelik saha araştırmaları gerçekleştirecek.

Kaynak: Sabah

