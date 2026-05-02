Yaren Leyleğin Yuvasında Şenlik Var: İlk Yavru Gözünü Açtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde baharın en güzel haberi geldi. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu 15 yıllık sarsılmaz dostlukla tüm dünyanın kalbini kazanan Yaren leyleğin yavruları dünyaya 'merhaba' dedi.

İLK YAVRU YUMURTADAN ÇIKTI

Yaren ve eşinin günlerdir süren kuluçka mesaisi meyvesini verdi. Gelişmeleri anlık takip eden yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yuvadaki ilk canlılığı şu sözlerle müjdeledi:

"Yaren'in dün itibarıyla ilk yavrusu yumurtadan çıktı. Ebeveynler hemen yavruyla ilgilenmeye başladılar. Henüz tam sayamasak da bu yıl yuvada 3 veya 4 yavrumuz olacak gibi görünüyor."

Kaynak: AA