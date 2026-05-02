Yaren Leyleğin Yuvasında Şenlik Var: İlk Yavru Gözünü Açtı
Türkiye’nin en ünlü leyleği 'Yaren', bu yıl da binlerce kilometre kat ederek geldiği Eskikaraağaç’taki yuvasında baba oldu. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu: "İlk yavru yumurtadan çıktı, ebeveynler hemen mesaiye başladı!"
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde baharın en güzel haberi geldi. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu 15 yıllık sarsılmaz dostlukla tüm dünyanın kalbini kazanan Yaren leyleğin yavruları dünyaya 'merhaba' dedi.
İLK YAVRU YUMURTADAN ÇIKTI
Yaren ve eşinin günlerdir süren kuluçka mesaisi meyvesini verdi. Gelişmeleri anlık takip eden yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yuvadaki ilk canlılığı şu sözlerle müjdeledi:
"Yaren'in dün itibarıyla ilk yavrusu yumurtadan çıktı. Ebeveynler hemen yavruyla ilgilenmeye başladılar. Henüz tam sayamasak da bu yıl yuvada 3 veya 4 yavrumuz olacak gibi görünüyor."
Kaynak: AA
