Dünya Nefesini Tuttu: ABD ve İran Arasında 'Tek Sayfalık' Barış Mutabakatı

ABD merkezli haber sitesi Axios'un Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD ve İran arasındaki savaşı resmen sona erdirecek bir mutabakat zaptında sona gelindi. Bu gelişme, bölgedeki askeri operasyonların durdurulduğu açıklamalarının hemen ardından geldi.

TEK SAYFALIK METİNDE NELER VAR?

Sadece bir sayfadan oluşan taslak metin, nükleer kriz ve bölgesel güvenlik için temel bir yol haritası niteliği taşıyor. İddiaya göre masadaki temel maddeler şunlar:

Uranyum taahhüdü: İran'ın uranyum zenginleştirmeyi askıya alması ve elindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına göndermesi.

Yaptırım ve fonlar: ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları kademeli olarak kaldırması ve dünya genelinde dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonunu serbest bırakması.

Denetim rejimi: Uluslararası müfettişlerin nükleer tesislere yönelik sıkı denetimlerine onay verilmesi.

48 SAATLİK KRİTİK BEKLEYİŞ

ABD yönetimi, hazırlanan bu çerçevenin kabul edilip edilmeyeceğine dair Tahran’dan önümüzdeki 48 saat içinde bir yanıt bekliyor.

İran basını, Trump'ın son açıklamalarını "bir geri adım" olarak nitelendirse de tarafların savaşın başlangıcından bu yana bir anlaşmaya hiç bu kadar yakın olmadığı vurgulanıyor.

'EPİK ÖFKE' VE 'ÖZGÜRLÜK PROJESİ' DURDURULDU

Diplomasi trafiği, ABD’nin sahada attığı geri adım niteliğindeki adımlarla hız kazandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a yönelik düzenlenen 'Epik Öfke Operasyonu' nun (Operation Epic Fury) hedeflerine ulaştığını ve resmen sona erdiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı'nda gemilere eşlik edilmesini öngören 'Özgürlük Projesi'nin İran ile müzakerelere fırsat tanımak amacıyla geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Trump, "Tahran yönetimi bizimle anlaşmak istiyor" diyerek diplomatik çözümün yakın olduğu sinyalini vermişti.

