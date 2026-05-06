First Lady’nin Cezasını Artırmıştı: Güney Koreli Yargıç Mahkeme Bahçesinde Ölü Bulundu

Güney Kore’de görevden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi Kim Keon Hee’nin yolsuzluk davasında cezayı artıran Yargıç Shin Jong-o, Seul Yüksek Mahkemesi yerleşkesinde ölü bulundu. Cebinden 'özür notu' çıkan yargıcın ölümü, ülkede devam eden siyasi krizi derinleştirdi.

Güney Kore'nin haber ajansı Yonhap'a göre, polisler yerel saatle gece yarısı sularında gelen bir ihbar üzerine Seul Yüksek Mahkemesi'ne gitti. Seul Yüksek Mahkemesi Yargıcı Shin Jong-o, mahkeme yerleşkesinde ölü bulundu.

CEBİNDEN ÖZÜR NOTU ÇIKTI

Yargıcın cebinde ailesine ve kamuoyuna yönelik 'özür ifadeleri' içeren bir not bulduklarını belirten yetkililer, Shin'in yüksekten düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

FİRST LADY’NİN CEZASINI ARTIRMIŞTI

Hayatını kaybeden yargıç Shin Jong-o, eski First Lady Kim Keon Hee hakkındaki temyiz davasının başkanlığını yürütüyordu. Nisan 2026 sonunda verilen kararda mahkeme heyeti, Kim’in lüks hediyeler ve hisse senedi manipülasyonu suçlarından aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezasını 4 yıla çıkarmıştı.

SIYASİ KRİZİN PENÇESİNDE BİR ÜLKE

Güney Kore, Aralık 2024’teki başarısız sıkıyönetim ilanından bu yana büyük bir çalkantı yaşıyor.

  • Ağustos 2025: Eski First Lady Kim, 259 bin dolarlık lüks hediye ve rüşvet suçlamasıyla tutuklandı.
  • Aralık 2025: Kim’in siyasi adaylıklar karşılığında menfaat sağladığı belgelendi.
  • Nisan 2026: Eski lider Yoon’a sıkıyönetim soruşturmasını engellediği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezası verilirken, eşinin cezası artırıldı.

Yargıç Shin’in ölümü, ülkede yargı bağımsızlığı ve davalar üzerindeki siyasi baskı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kaynak: AA

