Tahran’da AVM Faciası: 8 Ölü, 36 Yaralı

İran’ın başkenti Tahran’ın batı kesimindeki Şehriyar bölgesinde bulunan Erguvan Alışveriş Merkezi’nde dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevler, büyük bir can pazarına neden oldu. 8 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi ise yaralandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından binada geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Ekipler, enkaz altında veya duman altında kalan başka kişilerin olup olmadığını tespit etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yangının çıkış nedenine ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Şehriyar Genel ve Devrim Savcısı olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. İlk bulgular ve tanık ifadeleri doğrultusunda yangının bir teknik arıza mı yoksa ihmal mi olduğu araştırılıyor.

Kaynak: AA