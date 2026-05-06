446 Eski AB Yetkilisinden İsrail’e Karşı Acil Adım Çağrısı

Aralarında eski bakanlar, büyükelçiler ve üst düzey Avrupa Birliği yetkililerinin yer aldığı 446 kişi, İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşim politikalarına ve olası ilhak adımlarına karşı AB’nin ve üye ülkelerin derhal harekete geçmesini istedi.

Yetkililer, 11 Mayıs’ta yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yayımladıkları ortak açıklamada, özellikle E1 bölgesinde planlanan geniş kapsamlı yerleşim projesine dikkat çekti. Açıklamada, bu planın Batı Şeria’yı ikiye böleceği ve iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldıracağı ifade edildi.

YENİ HAZIRLIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

İsrail’in yaklaşık 15 bin kişilik yerleşim kapasitesine sahip 3 bin 401 konutluk yeni ihale sürecini başlatma hazırlığında olduğu belirtilirken, bu adımın uluslararası diplomatik girişimlere rağmen ilerlediği vurgulandı. Açıklamada, Avrupa Birliği ve üye ülkelerin İsrail’in özellikle E1 bölgesindeki yerleşim faaliyetlerine karşı net bir tutum alması gerektiği kaydedildi. İlk aşamada, bu süreçte rol alan kişi ve kuruluşlara yönelik hedefli yaptırımlar uygulanması çağrısı yapıldı.

Söz konusu yaptırımlar arasında vize yasakları ve AB içinde ekonomik faaliyet kısıtlamalarının da yer alması gerektiği belirtilirken; siyasetçilerden yerleşimci liderlerine, mimarlardan finans kuruluşlarına kadar geniş bir kesimin bu kapsamda değerlendirilebileceği ifade edildi. Açıklama, “Artık tereddüt ve belirsizliğe yer yoktur” ifadeleriyle sona erdi.

Kaynak: AA