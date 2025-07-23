Düzce Belediyesi'nden Eğlenceli Farkındalık Videosu: Zabıta Yere Çöp Atanları Uyardı, İşçi Dans Etti

Düzce Belediyesi, çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için eğlenceli bir video paylaştı. Yere çöp atan vatandaşlar zabıta tarafından uyarıldı, temizlik görevlisi ise popüler bir şarkıyla dans etti. Renkli video sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Son günlerde bazı belediyelerin çevre kirliliğine karşı yaptığı farkındalık çalışmaları sosyal medyada ilgi görüyor. Özellikle yere çöp atan vatandaşların zabıta tarafından uyarılması ve temizliğe katılmasının istendiği görüntüler gündem yaratıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ'NDEN EĞLENCELİ PAYLAŞIM

Bu çalışmalara Düzce Belediyesi de eğlenceli bir yaklaşımla dahil oldu. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, yere çekirdek kabuğu atan kişilerin zabıta tarafından uyarıldığı anlar yer aldı. Uyarının ardından temizlik görevlisi süpürgesini vatandaşlara veriyor ve vatandaşlar yerleri temizlerken Demet Akalın ve Sefo’nun sevilen şarkısı “Yerinde Dur” eşliğinde dans etmeye başlıyor.

Dikkat çekici içerik, izleyenlerin hem gülümsemesini sağladı hem de çevre duyarlılığı konusunda mesaj verdi. Belediyenin bu farkındalık kampanyası, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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