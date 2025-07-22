Usta Şefler İtiraf Etti: Restoranlarda Asla Sipariş Etmemeniz Gereken 11 Yemek

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Dışarıda yemek yerken menüden seçim yaparken çoğumuz yeniliklere açık oluruz. Ancak mutfağın perde arkasını en iyi bilen profesyonel şefler, bazı yemekleri menüde görür görmez uzak durmayı tercih ediyor. ABD merkezli The Takeout dergisi, alanında uzman 9 şefin önerilerine kulak vererek restoranlarda sipariş verilmemesi gereken yemekleri derledi. Liste, katı bir yasaktan ziyade, deneyime dayanan bir rehber niteliği taşıyor.

ARTIKLARDAN YAPILMA RİSKİ TAŞIYANLAR

Günün spesiyali

Şef John Davis, menüde "bugüne özel" olarak sunulan yemeklerin bazen önceki günden kalan malzemelerle hazırlandığını belirtiyor. Bu nedenle her gün değişen tabaklar her zaman tazelik garantisi sunmuyor olabilir.

İmza salatalar

Şef Sukhum Jang, bazı restoranların artan ürünleri değerlendirmek için salataları tercih ettiğini söylüyor. Görünüşte iştah açıcı olan bu salatalar, tazelik açısından her zaman güven vermeyebilir.

Küçük et parçalarıyla sunulan yemekler

Dana etli yemeklerde, özellikle küçük doğranmış etler kullanıldığında, bu parçaların daha önce pişirilmiş yemeklerden arta kalanlar olabileceği konusunda uyarıyor şefler.

HİJYEN RİSKİ TAŞIYANLAR

Eggs Benedict

Bu popüler kahvaltılık, özellikle Hollandez sosu nedeniyle riskli. Şef Clifton Dickerson’a göre, sosun doğru sıcaklıkta tutulmaması ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilir.

HAZIRLANMASI ZOR VE SONUÇTA HAYAL KIRIKLIĞI YARATANLAR

Haşlanmış balık

Balık pişirmek ustalık ister. Şef Chaz Lindsay, bu yöntemin her aşçının altından kalkamayacağını, bu nedenle çoğu zaman tatsız ve kuru tabaklarla karşılaşılabileceğini belirtiyor.

Füzyon denemeleri

Farklı mutfakların sentezlenmesi kulağa hoş gelse de, uygulamada her zaman başarılı olunamıyor. Şef Peter He, suşi ile şavurmayı birleştirmek gibi aşırı denemelerden kaçınılması gerektiğini savunuyor.

Kurabiyeler

Şef Renee Johnson’a göre, fırıncılık uzmanlığı olmayan bir restorandan kaliteli bir kurabiye çıkması pek olası değil. Bu yüzden tatlı tercihini genellikle pastanelere saklıyor.

"EVDE DAHA İYİSİNİ YAPARIM" DEDİKLERİ

Biftek ve tavuk

Şef Luke Shaffer, evinde mükemmel bir biftek ya da tavuk pişirebildiğini söylüyor. Bu nedenle dışarıda sıradan bir restoranda bu yemekleri sipariş etmenin gereksiz olduğunu belirtiyor.

Suşi

Balığın hijyenik işlenmesi ve tazeliği şüpheliyse, suşi ciddi sağlık riskleri barındırabilir. Şef Jorge Dionisio, bu yüzden sadece güvenilir ve uzman yerlere güvendiğini dile getiriyor.

Alfredo makarna

Şef Susan Yurish, kremalı ve basit içeriğiyle Alfredo makarnanın, zengin ve özgün İtalyan tatlarının yanında sönük kaldığını, bu yüzden menüde daha iddialı seçenekleri tercih ettiğini ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi