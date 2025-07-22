Sıkılmış Limonları Çöpe Atarken İki Kez Düşünün: Faydasını Duyunca Hep Yapacaksınız

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Genellikle suyu için kullanılan limon, aslında kabuğuyla birlikte değerlendirildiğinde tam bir vitamin deposu. Limon kabuğunda yüksek oranda C vitamini, pektin, flavonoidler ve antioksidan özellikler taşıyan onlarca bileşik bulunuyor. Bu maddelerin bağışıklığı güçlendirdiği, vücuttaki toksinleri attığı ve bazı kronik hastalıklara karşı koruma sağladığı biliniyor.

BİR GECE DONDURUN, RAHATÇA TÜKETİN

Uzmanlar, limonun kabuğuyla birlikte tüketilmesinin en etkili yolunun onu dondurmak olduğunu belirtiyor. Yıkandıktan sonra derin dondurucuda bir gece bekletilen limon, ertesi gün kabuğuyla birlikte rendelenerek kullanılabiliyor. Donmuş limon rendesi; salatalarda, tatlılarda, sıcak içeceklerde ve yemek soslarında kolaylıkla yer buluyor.

HİNDİSTAN’DA KANSER TEDAVİLERİNDE DESTEK OLARAK KULLANILIYOR

Araştırmalar, limon kabuğunun içerdiği bileşiklerin özellikle toksin atıcı ve hücre yenileyici etkileriyle dikkat çektiğini gösteriyor. Bazı ülkelerde, örneğin Hindistan’da bu özelliklerinden dolayı limon kabuğu kanser tedavilerine destek olarak kullanılıyor. Ayrıca cilt bakım ürünlerinde de doğal içerik olarak tercih edilen limon, cilt sağlığını destekleyen etkileriyle de öne çıkıyor.

DOĞAL, EKONOMİK VE ŞİFA DOLU

Çoğu zaman israf edilen limon kabuğu, aslında mutfağınızda hem sağlıklı hem de ekonomik bir kaynak olabilir. Gıda israfını azaltmakla kalmayıp, vücudunuza da katkı sağlayan bu yöntemle donmuş limon, adeta şifa saçıyor.

Kaynak: Haber Merkezi