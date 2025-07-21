Sapanca Gölü'nde 3 Aylık Temizlik Çalışması Başladı

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Gölün 25 metre derinliğindeki su hattında yapılan çalışma, 15 kişilik profesyonel dalgıç ekibi tarafından yürütülüyor. SASKİ, suyun sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaşması için yaklaşık 2 bin 500 metrelik hattı, doğal yollarla oluşan bitki ve tortulardan arındırıyor.

SASKİ Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu, AA muhabirine, mikrobiyolojik açıdan çok temiz olan Sapanca Gölü'nün, dünyanın nadide içme suyu kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kentin içme suyunun yüzde 70'inin Sapanca Gölü'nden tedarik edildiğini bildiren Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü'nden su aldığımız 2 adet 1600 milimetre çapındaki hattımızda temizlik çalışmaları devam etmekte. Temizlik çalışmaları esnasında hattın birinden temizlik yaparken diğerinden de şehrimize kesintisiz kaliteli içme suyu vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Sakallıoğlu, temizlik çalışmalarının kıyıdan yaklaşık 1200 metre açıkta, gölün yüzeyinden 25 metre derinlikte devam ettiğini söyleyerek, profesyonel dalgıçlardan oluşan 15 kişilik ekiple yapılan temizliğin 3 ay süreceğini kaydetti.

k grubun çalıştığını belirtti.

Kaynak: AA