Evinde Ölü Bulunan Spiker Esen Gök’e Acı Veda! Aydın'da Toprağa Verildi

İstanbul’da evinde cansız bedeni bulunan Türkiye'nin ilk kadın yarış spikerlerinden 39 yaşındaki Esen Gök, son yolculuğuna uğurlandı. Aydın’da toprağa verilen spikerin cenazesinde gözyaşları sel oldu.

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İstanbul Bakırköy Osmaniye Mahallesi Fildamı Sokağı'nda bir sitede oturan spiker Esen Gök'ten 2 gündür haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirmişti.

Çilingir ile spikerin evine giren polis ekipleri, Gök'ün çarşafla doğal gaz borusuna asılı cansız bedenini bulmuştu. Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlenmişti.

Evinde Ölü Bulunan Spiker Esen Gök’e Acı Veda! Aydın'da Toprağa Verildi - Resim : 1

HAYATINA SON VERMİŞTİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda ise Esen Gök'ün kendi hayatına son verdiği tespit edilmişti.

Hayatını kaybeden spiker, Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi Yavuz Selim Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde Ölü Bulunan Spiker Esen Gök’e Acı Veda! Aydın'da Toprağa Verildi - Resim : 2

Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verilen spikerin cenazesinde sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Evinde Ölü Bulunan Spiker Esen Gök’e Acı Veda! Aydın'da Toprağa Verildi - Resim : 3

ABLASINA NOT BIRAKMIŞ

Öte yandan Esen Gök’ün ablasına bıraktığı not da ortaya çıktı. Esen Gök’ün evinde ablasına not bıraktığı belirtildi. Notta "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazdığı belirtildi.

Evinde Ölü Bulunan Spiker Esen Gök’e Acı Veda! Aydın'da Toprağa Verildi - Resim : 4

Evinde Ölü Bulunan Spiker Esin Gök'ün Bıraktığı Not Ortaya ÇıktıEvinde Ölü Bulunan Spiker Esin Gök'ün Bıraktığı Not Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: İHA

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