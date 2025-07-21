Evinde Ölü Bulunan Spiker Esen Gök’e Acı Veda! Aydın'da Toprağa Verildi

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İstanbul Bakırköy Osmaniye Mahallesi Fildamı Sokağı'nda bir sitede oturan spiker Esen Gök'ten 2 gündür haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirmişti.

Çilingir ile spikerin evine giren polis ekipleri, Gök'ün çarşafla doğal gaz borusuna asılı cansız bedenini bulmuştu. Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlenmişti.

HAYATINA SON VERMİŞTİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda ise Esen Gök'ün kendi hayatına son verdiği tespit edilmişti.

Hayatını kaybeden spiker, Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi Yavuz Selim Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verilen spikerin cenazesinde sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

ABLASINA NOT BIRAKMIŞ

Öte yandan Esen Gök’ün ablasına bıraktığı not da ortaya çıktı. Esen Gök’ün evinde ablasına not bıraktığı belirtildi. Notta "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazdığı belirtildi.

Kaynak: İHA