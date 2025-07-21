195'er Yıl Hapisleri İsteniyordu! Ünlü Sosyal Medya Fenomenleri Kıvanç-Beril Talu Çifti İçin Ara Karar

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İstanbul’da sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti ile Ertan Koç’un, “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla 195’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanıklar Kıvanç ve Beril Talu ile tutuksuz sanık Ertan Koç’un katıldığı duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme, çiftin tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyayı mütalaanın hazırlanması için savcıya gönderdi ve duruşmayı erteledi.

MÜŞTEKİLERIN İDDİALARI NELER?

Duruşmada ifade veren müşteki Burçin K., Beril Talu’yu eşinin vasıtasıyla tanıdığını belirtti. Talu’nun reklam çekimleri için sermaye topladığını söylediğini aktaran Burçin K., “Toplam 280 bin lira para gönderdim. İki hafta içinde 2 katını geri vereceklerini söylediler. Ancak hiçbir geri dönüş olmadı. Daha sonra insanları dolandırıp kaçtıklarını duydum ve şikayetçi oldum” dedi.

SANIKLARIN SAVUNMASI

Beril Talu, 20 aydır tutuklu olduklarını ve işlerinin hayali olduğunun iddia edildiğini, ancak faturalarla işlerini belgelediklerini savundu. Adil bir bilirkişi raporu talep etti. Kıvanç Talu ise iddiaların belge ve delilsiz olduğunu öne sürerek, “Konuşulan paralar, eşimin reklamcılık işinde aldığı borçlardır. Tutuklandığımız için ödeyemedik. Evdeki eşyalarımızı, hatta oğlumun oyuncağını satıp faiziyle borç ödedik. Kimseyi dolandırmadık” dedi ve tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 281 sayfalık iddianamede, Kıvanç ve Beril Talu’nun sosyal medya üzerinden yayınlar yaparak güven kazandığı, ardından Ertan Koç ile birlikte hareket ederek bir reklamcılık şirketi aracılığıyla ponzi (saadet zinciri) sistemi kurduğu belirtildi. Sanıkların, müştekilere reklam organizasyonu vaadiyle para topladığı, ancak gerçekte böyle bir faaliyet olmadığı ve 13 müştekiden toplam 3 milyon 17 bin TL topladığı kaydedildi. Sisteme erken girenlerin paralarının, yeni girenlerden alınan paralarla ödendiği, böylece müştekilerin başkalarını sisteme dahil etmeye teşvik edildiği ifade edildi. Sanıkların, “üç veya daha fazla kişiyle ticari faaliyetler sırasında nitelikli dolandırıcılık” suçundan 58 yıl 6 aydan 195’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, 2023’te müştekilerin şikayetleriyle başlamış, Talu çiftinin sosyal medya fenomeni kimliklerini kullanarak güven oluşturduğu ve yüksek kâr vaadiyle para topladığı tespit edilmişti. Çift, 20 ay önce tutuklanmış, Ertan Koç ise tutuksuz yargılanıyor. Sosyal medyada geniş yankı bulan dava, özellikle Talu çiftinin lüks yaşam tarzı ve iddialarla çelişen savunmaları nedeniyle tartışma yaratıyor.

Kaynak: AA