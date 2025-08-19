Dünyayı Kasıp Kavurmuştu! Uzmanlardan Crocs Terlik Uyarısı: Giymeden Önce İki Kez Düşünün

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2002’de denizciler için tasarlanan bu terlikler, kısa sürede dünya çapında popülerlik kazandı. Ancak ortopedistler, Crocs’un uzun süreli kullanımda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

CROCS'UN AVANTAJLARI NELER?

Rahat kullanım: Hızla giyilip çıkarılabilmesi, yaşlılar ve hareket kısıtlılığı olan kişiler için kolaylık sağlıyor.

Hijyen: Plastik yapısı sayesinde kolayca temizlenebiliyor.

Mantar koruması: Havalandırma delikleri ve suya dayanıklı yapısı, havuz ve duş gibi ortak alanlarda mantar riskini azaltıyor.

Geniş ayak boşluğu: Ayak problemleri olanlar için diğer kapalı terlikler kıyasla daha fazla rahatlık sunuyor.

UZMANLARA GÖRE DEZAVANTAJLARI

Buna karşın doktorlar, Crocs’un sürekli kullanımının ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor:

Destek eksikliği: Topuk ve kemer desteğinin olmaması, yürüyüş sırasında ayak parmaklarının terlikleri tutmak zorunda kalmasına neden oluyor. Bu durum zamanla deformitelere, eklem ağrılarına ve kas yorgunluğuna yol açabiliyor.

Ayağa zarar riski: Uzun süre kullanımda metatarsalji, bursit ve çekiç parmak gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor.

Hava almama sorunu: Plastik yapısı terlemeyi artırarak mantar ve kötü koku riskini yükseltiyor.

Hassas gruplar için tehlike: Diyabet hastaları veya nöropati sorunu yaşayanlar için Crocs önerilmiyor.

CROCS NE ZAMAN GİYİLMELİ?

Uzmanlara göre Crocs tamamen zararlı değil, ancak kullanım süresine dikkat edilmeli. Kısa süreli kullanım için uygundur:

Plaj veya havuz ziyaretlerinde,

Bahçede ya da ev işlerinde,

Spor salonlarında veya kısa mesafeli yürüyüşlerde.

Buna karşın uzun şehir yürüyüşlerinde, doğa gezilerinde veya spor aktivitelerinde tercih edilmemesi gerekiyor. Ortopedistler, bu gibi durumlar için kemer desteği, topuk sabitlemesi ve yastıklama sağlayan profesyonel terlikleri öneriyor.

