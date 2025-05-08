Dövme Yaptıranlara Kötü Haber Geldi: Kullanımı ve Satışı Tamamen Yasaklandı

Dövme sanatçılarını ve dövme yaptırmayı düşünenleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, insan sağlığı açısından risk taşıyan iki farklı dövme mürekkebinin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Yapılan testlerde, söz konusu mürekkeplerin zararlı bakterilerle kontamine olduğu, yani mikrobik kirlilik taşıdığı belirlendi. Uzmanlara göre bu tür ürünler, cilt altına enjekte edildiklerinde ciddi enfeksiyonlara ve kalıcı cilt hasarlarına yol açabiliyor.

CİLTTE KALICI SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Dövme işlemi sırasında kullanılan mürekkep, doğrudan cildin alt katmanlarına uygulandığı için steril ve güvenli olması büyük önem taşıyor. Ancak bakteri içeren ürünlerin kullanılması halinde ciltte kırmızı kabarcıklar, döküntüler ve lezyonlar gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu durum sadece estetik sorunlara değil, uzun vadeli sağlık problemlerine de zemin hazırlayabiliyor.

SAKIN KULLANMAYIN

FDA yetkilileri, bu iki mürekkebin hiçbir şekilde kullanılmaması ve ticaretinin yapılmaması konusunda net uyarılarda bulundu. Enfeksiyon riskinin yüksek olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu tür belirtilerin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden tıbbi destek alınması gerektiğini belirtiyor.

Söz konusu ürünlerin isimleri ve parti numaralarıyla ilgili detaylar ise yetkili sağlık otoriteleri tarafından dövme salonlarına ve tedarikçilere bildirildi. Dövmecilere düşen sorumluluk ise bu ürünleri stoklarından derhal çıkarmak ve müşterilerinin sağlığını riske atmamak.

Kaynak: Haber Merkezi