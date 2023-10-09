Bursa'da yetiştirildi; lezzeti, dayanıklılığı ve boyutu ile ünü dünyaya yayıldı!

Lezzeti, dayanıklılığı ve boyutu ile ünü dünyaya yayılan deveci armudunun ülkemizdeki en önemli üretim noktalarından birisi olan Bursa Gürsu'da hasat başladı.

Bursa'da yetiştirildi; lezzeti, dayanıklılığı ve boyutu ile ünü dünyaya yayıldı!

Dünyanın en verimli ovalarından birisi olan Bursa Gürsu Ovası’nda deveci armudu için hasat başladı.

Hasadın ilk gününe katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Deveci armudunda bu yıl son yılların en verimli sezonu yaşanıyor. Dallardaki ürünler öyle güzel ve bereketli duruyor ki, ovamızla ne kadar övünsek azdır. Tüm üreticilerimize hayırlı bir hasat süreci diliyorum. Dilerim hava şartlarının çok olumsuzluk yaşatmadığı kolay bir hasat sezonu yaşarız" dedi.

DEVECİ ARMUDU

Deveci armudu, Türkiye'de yetiştirilen bir armut çeşididir. Deveci armudu, diğer armut çeşitlerinden daha iri, daha sulu ve daha tatlı bir tada sahiptir.

Bursa'da yetiştirildi; lezzeti, dayanıklılığı ve boyutu ile ünü dünyaya yayıldı! - Resim : 1

Deveci armudu, kış aylarında hasat edilir. Taze olarak tüketilebildiği gibi, kurutularak da tüketilebilir. Deveci armudu, salatalarda, meyve salatalarında, tatlılarda ve atıştırmalıklarda kullanılabilir.

Deveci armudu, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin bir besindir. Kalp sağlığını destekler, kolesterol seviyesini düşürür ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Kaynak: Gerçek Gündem

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