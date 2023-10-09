Ciğer kavurma yaparken lezzetini katlayan 4 tüyo! Yılların aşçılarının sır tarifiymiş..

Kuzu ciğer kavurma yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. İşte bilmeniz gereken püf noktalar

Ciğer kavurma yaparken lezzetini katlayan 4 tüyo! Yılların aşçılarının sır tarifiymiş..

Kuzu ciğer kavurma, Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden biridir. Bu yemeği yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit ve kolayca bulunabilir. Kuzu ciğer kavurma tarifi ile ilgili detayları sizler için derledik.

Malzemeler:

- 1 kg kuzu ciğer
- 3 baş kuru soğan
- 1 tane kırmızı biber
- 2 tane yeşil biber
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Kimyon
- Karabiber
- Pul biber
- Tuz

Ciğer kavurma yaparken lezzetini katlayan 4 tüyo! Yılların aşçılarının sır tarifiymiş.. - Resim : 1

Yapılışı:

1. Kuzu ciğerleri küçük küçük doğrayın.
2. Tavaya alarak üzerine 1 su bardağına yakın su ekleyin.
3. Ciğerleri, suyunu çekene kadar pişirin.
4. Daha sonra yağını, halka şeklinde doğranmış soğanları ve iri doğradığınız biberleri katın.
5. Pişene kadar kavurun.
6. Ardından baharatlar ve ince doğranmış maydanozları ekleyin.
7. Servis tabağına alın.
8. Sıcak olarak servis yapın.

Kuzu ciğer kavurma tarifi oldukça kolaydır ve kısa sürede hazırlanabilir. Bu lezzetli yemeği sevdiklerinizle birlikte keyifle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

CİĞER KAVURMANIN 4 PÜF NOKTASI

1. Ciğerleri Doğru Boyutta Doğrayın

Kuzu ciğer kavurma yaparken, ciğerleri doğru boyutta doğramak oldukça önemlidir. Ciğerleri küçük küçük doğrayarak, daha lezzetli bir kavurma elde edebilirsiniz. Ayrıca, ciğerleri çok ince doğramamaya da özen göstermelisiniz. Çünkü çok ince doğranmış ciğerler, pişirilirken daha kolay dağılabilir.

2. Ciğerleri Pişirmeden Önce Suya Yatırın

Ciğerleri pişirmeden önce, suya yatırmak da lezzetli bir kuzu ciğer kavurma yapmanın önemli püf noktalarından biridir. Ciğerleri suya yatırdığınızda, kanlarını atacak ve daha yumuşak bir kıvam elde edeceksiniz. Ayrıca, suyunu çektikten sonra kavurduğunuzda daha lezzetli bir sonuç elde edeceksiniz.

3. Baharatları Doğru Ölçüde Kullanın

Kuzu ciğer kavurma yaparken, baharatları doğru ölçüde kullanmak da oldukça önemlidir. Kimyon, karabiber, pul biber ve tuz gibi baharatları kullanırken, ölçüyü kaçırmamaya özen göstermelisiniz. Aksi takdirde, yemeğinizin tadı bozulabilir.

4. Servis Ederken Maydanoz Kullanın

Kuzu ciğer kavurmanızı servis ederken, ince doğranmış maydanoz kullanmanız da lezzet açısından önemlidir. Maydanoz, yemeğinize hem renk hem de aroma katacaktır. Ayrıca, servis tabağına aldığınız kuzu ciğer kavurmanızı sıcak olarak servis etmeniz de lezzeti artıracaktır.

Kaynak: Youtube.com , Gercekgundem.com

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