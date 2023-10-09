Kuru fasulye pişirirken tencereye ekleyin... Gaz yapmıyor ve fasulyeler erimiyor

Kuru fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, herkesin kolaylıkla yapamayacağı bir yemektir. Kuru fasulyenin lezzetli olması için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. İşte kuru fasulye pişirmenin 5 önemli püf noktası:

1. Fasulyeleri önceden ıslatın: Kuru fasulyeleri pişirmeden önce mutlaka bir gece önceden ıslatın. Bu, fasulyelerin daha çabuk pişmesini sağlayacak ve lezzetini artıracaktır.

2. Tencere seçimi: Kuru fasulye pişirirken tencere seçimi de oldukça önemlidir. Geniş ve derin bir tencere seçmeniz, fasulyelerin daha iyi pişmesini sağlayacaktır.

3. Tuzunu doğru ayarlayın: Kuru fasulyeleri pişirirken tuzunu doğru ayarlamak, yemeğin lezzeti için oldukça önemlidir. Fazla tuz, yemeğin tadını bozabilir. Bu nedenle, tuzu azar azar ekleyerek kontrol etmeniz gerekiyor.

4. Baharat kullanımı: Kuru fasulye pişirirken baharat kullanımı da oldukça önemlidir. Kimyon, karabiber ve kekik gibi baharatlar, yemeğin lezzetini artıracaktır.

5. Pişirme süresi: Kuru fasulyelerin pişme süresi oldukça uzundur. Bu nedenle, yemeği pişirmeden önce mutlaka zamanınızı hesaplamalısınız. Ayrıca, fasulyelerin pişip pişmediğini kontrol etmek için ara sıra karıştırmanız gerekiyor.

KURU FASULYE TARİFİ



Malzemeler:

- 500 gr kuru fasulye

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 2 adet orta boy kuru soğan

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

- 2 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Fasulyeleri bir gün önceden yıkayın ve üzerini su ile dolacak şekilde ılık suyla doldurun. Su içinde beklettiğiniz fasulyeleri düdüklü tencereye alın ve 20-25 dakika pişirin.

2. Tenceremize yağ koyduktan sonra yemeklik olarak doğradığımız soğanları ilave ederek orta ateşte kavurmaya başlayın. Soğanlar kavrulmaya başlayınca salçamızı ekleyin.

3. Tuz ve baharatınızı ilave edin. Süzgeçte süzdüğünüz kuru fasulyeyi tenceremize ekleyin.

4. Yemeğimiz karıştıktan sonra üzerini 2 parmak geçecek şekilde sıcak su ilave edin ve karıştırın. 10 dakika daha pişirin. Ocağınızı söndürün.

5. Kuru fasulye yemeğiniz servise hazır.

Kaynak: Youtube.com, Gercekgundem.com