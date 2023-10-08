Restoranlardaki gibi olmasını sağlıyor. Kızartmayı çıtır çıtır yapan basit teknik

Patates kızartması, hemen hemen herkesin sevdiği bir yiyecektir. Ancak evde yapılan patates kızartmaları, restoranlarınkine nazaran genellikle daha az çıtır ve lezzetli olur. Bu içeriğimizde sizlere, restoranlardaki gibi çıtır çıtır patates kızartması yapmanın basit tekniklerini anlatacağız.

1. Patatesleri doğru kesin



Patatesleri kızartmak için en uygun kesim şekli, ince uzun şeritler halinde kesmektir. Bu şekilde patateslerinizin içi de pişer ve kızartma daha lezzetli olur. Ayrıca patatesleri kesmeden önce mutlaka iyice yıkayın ve kurulayın.

2. Patatesleri önceden haşlayın



Patatesleri önceden haşlamak, kızartırken daha çıtır bir sonuç elde etmenizi sağlar. Patatesleri kaynar suya atın ve 3-4 dakika haşlayın. Daha sonra soğuk suya alın ve kurulayın.

3. Kullanacağınız yağı önceden ısıtın



Kızartma yaparken kullanacağınız yağı önceden ısıtmak, patateslerinizin daha çıtır olmasını sağlar. Yağı tavaya dökün ve yüksek ateşte ısıtın. Yağın ısındığını anlamak için, üzerine birkaç damla su damlatın. Eğer hemen buharlaşıyorsa, yağ yeterince sıcaktır.

4. Patatesleri azar azar kızartın



Patatesleri tümünü birden değil, azar azar kızartmak daha iyi sonuç verir. Tavaya atacağınız patateslerin yarısını tavaya yerleştirin ve arada karıştırarak kızartın. Daha sonra diğer yarısını da aynı şekilde kızartın.

5. Kızarttıktan sonra kağıt havlu üzerine alın



Patatesleri kızarttıktan sonra, tavada fazla yağ kalmasını engellemek için kağıt havlu üzerine alın. Bu şekilde patatesleriniz daha çıtır kalır ve fazla yağdan da kurtulursunuz.

FIRINDA PATATES KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler:



- 4 adet büyük boy patates

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber

- 1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:



1. İlk olarak patatesleri güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Ardından patatesleri uzunlamasına ince dilimler halinde kesin. Dilimlerin kalınlığına dikkat edin, ince dilimler daha çıtır bir sonuç elde etmenizi sağlar.

2. Dilimlediğiniz patatesleri bol suyla yıkayın ve suyunu süzün. Bu işlemle patateslerin üzerindeki nişastayı temizlemiş olursunuz. Daha sonra patates dilimlerini bir kaseye alın.

3. Zeytinyağı, tuz, karabiber, tatlı kırmızı toz biber ve kekiği ayrı bir kapta karıştırın. Hazırladığınız bu baharatlı karışımı patates dilimlerinin üzerine dökün ve iyice karıştırın. Patates dilimlerinin her tarafının baharatlarla kaplanmasını sağlayın.

4. Fırınınızı 200 derecede önceden ısıtın. Patates dilimlerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın ve tek sıra halinde düzgünce yerleştirin. Dilimlerin birbirine temas etmemesine özen gösterin, böylece daha çıtır bir sonuç elde edebilirsiniz.

5. Fırına verdiğiniz patates dilimlerini yaklaşık 30-35 dakika boyunca altın rengini alana kadar pişirin. Fırının sıcaklığına ve patateslerin kalınlığına göre pişirme süresi değişebilir, bu yüzden ara ara kontrol etmekte fayda var.

6. Patates dilimleri güzelce kızardıktan sonra fırından çıkarın ve biraz dinlenmeye bırakın. Sıcak servis yapmanızı öneririm, böylece patateslerin çıtırlığını daha iyi hissedebilirsiniz.

7. Fırında patates kızartması tarifiniz hazır! Dilerseniz yanında yoğurtlu sos veya ketçap ile servis yapabilirsiniz.

KAYNAK. youtube.com, tarifsiteniz