Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a ültimatom: Onları uyarıyorum...

Eski Fenerbahçe Başkanı ve gelecek seçimdeki başkan adayı Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Yönetimi ve Ali Koç'u eleştiren Yıldırım, "Ben Jose Mourinho demeseydim gidip anlaşırlar mıydı? Giderler miydi? Ne söylediysem onu yapıyorlar şu an. Oyuncuları da söyledim. Lukaku'yu söyledik. Dybala'yı söyledik. Talisca'yı söyledik. Sonrakileri biz kendimize saklıyoruz. Seçilelim. Ertesi gün hepsini söylerim" dedi.

Almanya'da Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği'nde konuşan Yıldırım'ın sözlerinden satır başları şöyle:

"Neden aday oldum? 6 senedir başarısızlık var. Tamam başarısızlık olabilir ama öyle olaylar olmaya başladı ki kulüp raydan çıktı ve vagon devrilmek üzere. Kulüp başka amaçlarla başka şeylerin peşinde koşuyor. Bu yönetimin Fenerbahçe'yi büyütmek gibi bir amacı yok. Şimdi bu yönetimlerine baktığınız zaman FETÖ'cüsü de var. Biz değiliz diye karşılık versinler, hepsine rahat rahat her şeyi gösteririm. Yönetimlerinde Fenerbahçe aleyhine şike yapmaya çalışan insanlar var. Bizim Ali Koç ve yönetimiyle derdimiz yok. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin eski gücüne kavuşması lazım."

'ŞAMPİYON YAPAMAZSAM BIRAKACAĞIM'

Seçilirsem ve birinci yıl şampiyon yapamazsam bırakacağım, söz veriyorum.

'SEN 6 SENEDİR NEREDEYDİN?'

Stadı kim yaptı, Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Biz yapacağız diyoruz, bize yalandan kim ölmüş diyor. Sen 6 senedir neredeydin? Neden daha önce büyüteceğim, yenileyeceğim demedin? Amacı hep kavga etmek.

'BUNLARDAN BİR DERS ALMAN LAZIM'

İsmail Kartal, Ersun Yanal, Pereira... Hepsini yeniden getirdi. Biz bu adamları niye gönderdik? Sen bunlardan bir ders alman lazım. Orada olan insanlara 'Neden gitti?' diye sor. Aziz Yıldırım yapamadı biz bunları yaptık teziyle gitti eski hocaları getirdi ama sonuçta başarısız oldu.

'AZ DAHA KÜME DÜŞÜYORDUK'

İlk sene az daha küme düşüyorduk. Fenerbahçe tarihinde iki kere küme düşme tehlikesi var. Biri 80'lerde, diğeri de Ali Koç döneminde.

‘TARİH ŞAMPİYONLARI YAZAR, İKİNCİLERİ MAALESEF YAZMAZ’

Sivasspor maçında yensek şampiyon olacaktık. Bu sene 99 puan topladık, başarıdır ama şampiyon değiliz. Tarih şampiyonları yazar. İkincileri maalesef yazmaz. Bunun için şampiyon olmalıyız.

'HİÇBİRİ GERÇEKLEŞMEDİ'

Barcelona'dan oyuncu alırız, City'den alırız, Juventus'tan alırız. Listemizde 100 tane oyuncu var diye söylediler de söylediler. Güçlü olduklarını, gerekirse haklarını yedirmeyeceklerini ifade ettiler. Hiçbiri gerçekleşmedi.

'ONLARI UYARIYORUM'

Onları uyarıyorum. Kafalarına göre oyuncu transferi yapmasınlar. Seçimi biz kazanırsak hocanın dışında eğer futbolcu alırlarsa onlarla çalışmayacağım. Haberleri olsun.

'TFF BAŞKANI OLMAM'

Hayır (TFF Başkanı) olmam. Diyelim ki Fenerbahçe haksız. Ne yapacağız? Ben tarafım. Fenerbahçe'nin tarafıyım."

Kaynak: Gerçek Gündem