Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Jose Mourinho İstanbul'a geldi.

61 yaşındaki Portekizli çalıştırıcıyı getiren uçak, saat 14:50 civarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Tecrübeli teknik adamı taşıyan uçakta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve iş insanı Acun Ilıcalı da yer aldı.

Binlerce Fenerbahçe tarafının tezahüratla karşıladığı Mourinho, konaklayacağı otele geçecek.

Mourinho için bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde bir imza töreni gerçekleştirilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem